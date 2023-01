Občanka i řidičák v mobilu už tento rok? Budoucnost je česká aplikace eDokladovka

Mobilní peněženka eDokladovka zažije ostrý start na konci roku 2023

V první vlně má obsahovat občanský a řidičský průkaz

Obdobu této aplikace mají již dávno ve Finsku, Velké Británii nebo USA

Mobil s sebou nosíme kamkoliv, někteří jedinci ho dokonce sotvakdy pustí z ruky. Pomocí chytrého telefonu můžeme vyřešit nákup, zarezervovat si stůl v restauraci, nebo se naopak ze schůzky omluvit. Nabízí se tedy otázka, proč bychom v něm nemohli nosit i osobní dokumenty a průkazy. Řešením bude podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše aplikace eDokladovka, kterou vyvíjí Státní tiskárna cenin (STC).

Všechno v mobilu

Již dnes, na začátku roku 2023, může váš smartphone pojímat většinu plastového obsahu peněženky. Aplikace jako Stocard či Portmonka umožňují uložit veškeré myslitelné věrnostní kartičky. V Praze můžete mít v aplikaci PID Lítačka uložený kupón na městskou hromadnou dopravu.

Samotnou kapitolou jsou pak platební karty, které střeží aplikace Apple Peněženka, respektive stejnojmenná aplikace od Googlu pro Android. Kromě již zmíněného ale můžeme v mobilním telefonu nosit také vstupenky na různé kulturní či sportovní akce, informace o očkování, letenky, karty do hotelu a řadu dalších drobností.

Aplikace eDokladovka

Dosud u nás však chybí možnost přenést do smartphonu ryze osobní průkazy, tzv. identifikační doklady. To má vyřešit aplikace eDokladovka. Tento projekt má pod palcem česká Státní tiskárna cenin, která se zavázala přinést řešení odpovídající současným trendům v oblasti digitalizace těchto identifikačních dokladů.

eDokladovka je vlastně aplikace, kterou si uživatel nainstaluje do svého smartphonu. Do ní bude možné bezpečně nahrávat průkazy a doklady, které občanům vydává stát. První fáze ostrého provozu státní aplikace bude spuštěna někdy na konci roku 2023, respektive zkraje roku příštího.

Na začátek bude aplikace připravena pojmout občanský a řidičský průkaz. V dalších fázích se pak může přidat cestovní pas a další osobní doklady, třeba rodný list, zbrojní pas, průkaz ZTP nebo doklad o povolení k pobytu pro cizince.

Jak bude eDokladovka fungovat?

Státní tiskárna cenin na svých webových stránkách věnuje eDokladovce poměrně hodně prostoru a popisuje také, jak má služba fungovat. Digitální doklady do aplikace bude možné kdykoliv přidávat a také odstraňovat. Nutno zdůraznit, že eDokladovka nebude nahrazovat fyzické doklady v podobě plastových karet, nýbrž vytvoří digitální dvojče těchto fyzických osobních dokladů čitelné pomocí QR kódu.

Doklady uložené v eDokladovce bude možné zkontrolovat jen pomocí kontrolní aplikace určené pro příslušné orgány. Tato státní aplikace má komunikovat s aplikací eDokladovka pomocí rozhraní Bluetooth a bezpečným způsobem kontrolovat integritu a pravost dokladů či údajů na něm.

Ověření dokladů navíc bude fungovat i v offline režimu, tedy bez přístupu k internetu, a uživatel může ověřit, jaká data poskytuje ke kontrole. Samozřejmost představuje uzamčení aplikace PIN kódem, popřípadě pomocí biometrie.

Klíčová bezpečnost

Aplikace by však měla fungovat i jako komplexní klíč k Portálu občana, nikoli jen jako nositel digitálních verzí vašich dokladů z peněženky. Státní tiskárna cenin uvádí, že v závislosti na použitém mobilním zařízení je možné implementovat bezpečné úložiště v souladu s evropským nařízením eIDAS, což znamená vysokou úroveň.

„Bezpečnost uložení dat a způsob výměny dat mezi aplikací držitele a ověřovatele je postavena na celosvětově uznávané, interoperabilní normě ISO 18013/5. Aplikace má aktivní ochranu proti reverznímu inženýrství a počítá i s ochranou uživatelů proti hackerským útokům,“ stojí na webu STC.

eDokladovka

Příprava na budoucnost

Samotná aplikace eDokladovka je ve své podstatě také jakousi budoucí vstupní branou do eurounijního systému digitální identity. Během letošního českého předsednictví EU bylo schváleno nařízení eIDAS 2.0 platné od roku 2025. Podle toho budou muset členské státy umožnit občanům využívat aplikaci pro uložení digitálních osobních dokladů, tzv. evropskou peněženku digitální identity. Ta bude fungovat v rámci celé Evropské unie jednotně, pro občany tím pádem pohodlně a jednoduše. A právě to by měla splnit česká eDokladovka.