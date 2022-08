Dorazí letos na podzim nové MacBooky Pro? Uznávaný informátor v tom má jasno

Už za dva týdny Apple údajně uspořádá keynote, na které představí nové iPhony. Nebude se však jednat o jedinou akci, kterou v Cupertinu na letošní podzim chystají – na říjen je údajně naplánovaná další tiskovka věnovaná jiné části portfolia. Ukáží se tam i nové MacBooky Pro?

Na položenou otázku nachází odpověď uznávaný a obvykle přesný informátor Ming Chi-Kuo, podle kterého začne sériová výroba nových MacBooků Pro ve čtvrtém kvartále letošního roku. Je tedy vysoce pravděpodobné, že by někdy v říjnu mělo dojít k jejich odhalení.

New 14" and 16" MacBook Pro with new processors will enter mass production in 4Q22. Given TSMC's guidance that the 3nm will contribute revenue starting in 1H23, processors of 14" and 16" MacBook Pro models may still adopt the 5nm advanced node.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 22, 2022