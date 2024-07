Dočká se Galaxy S25 Ultra vizuální proměny? Nový design zlepší úchop

Ačkoli do představení nových vlajkových modelů od Samsungu zbývá ještě hezkých pár měsíců, spekulace o tom, jak budou nástupci aktuální řady Galaxy S24 vypadat, už pomalu prosakují na internet. Nejnovější informace se týká toho nejvybavenějšího modelu, tedy Galaxy S25 Ultra. Ten by podle známého leakera Ice Universe měl dostat proměněný design, díky kterému by se měl smartphone ještě lépe držet v ruce. Vzhledem k tomu, že telefony se v poslední době zvětšují a narůstá také jejich hmotnost, jistě půjde o vítanou změnu.

Konkrétně Ice Universe ve svém příspěvku píše, že Samsung experimentuje s upraveným rámem zařízení. Ten by měl být směrem k zadní části telefonu lehce oblý, zatímco směrem k displeji si má zachovat rovný profil. Kromě lepšího úchopu by měl nový design ztenčit rám smartphonu a také umožnit ještě tenčí rámečky okolo displeje. Už dříve Ice Universe tvrdil, že Galaxy S25 Ultra bude doposud nejtenčím zařízením z řady Galaxy S Ultra.

The real leak:

The middle frame of Galaxy S25 Ultra is designed asymmetrically in front and back. The middle frame near the back cover is more rounded, while the part near the screen is straighter. I believe this is Samsung's design considering the feeling of holding. The…

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 12, 2024