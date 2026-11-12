Dobrá zpráva pro řidiče s iPhonem: v CarPlay si nově pokecáte s Gemini Live

- Umělá inteligence Gemini se dostává do čím dál většího počtu platforem
- Google ji například počátkem září zpřístupnil na Androidu Auto
- Nyní se dostává i na konkurenční systém v podobě CarPlay od Applu
Gemini od Googlu patří mezi největší a nejrozšířenější AI platformy v technologickém světě. Samozřejmě hraje prim na telefonech s Androidem, ale nachází se i na chytrých hodinkách se systémem Wear OS či v produktech určených pro chytrou domácnost (Google Home). Nedávno si Gemini našla cestu do Androidu Auto a nyní zamířila do Apple CarPlay.
Umělá inteligence v automobilu dává smysl
Miliony uživatelů dojíždějí denně do práce vozem, a zatímco pro některé jde o záležitost pár desítek minut, velká část z nich tráví za volantem v průměru alespoň hodinu. To už je docela slušná porce času na to, aby mohl člověk tento čas využít konstruktivně, například k vyřízení důležitých záležitostí nebo přípravě na nadcházející úkoly či porady.
Čas strávený ve voze lze využít také k přemýšlení nahlas, které může být často velmi užitečné, a právě pro všechny tyto úkony se skvěle hodí umělá inteligence. Hlasoví asistenti sice už dlouhou dobu slouží ve vozech k rychlým úkonům, jako jsou třeba spuštění přehrávání hudby nebo vyhledání trasy domů, ale komplexnější prvky až doposud scházely.
Gemini míří do Apple CarPlay
Google se po integraci své AI platformy Gemini do Android Auto rozhodl uvést ji i na konkurenční systém CarPlay od Applu . Jeho uživatelé tak mohou nově vést plynulé a přirozené konverzace s Gemini Live přímo přes displej svého vozu, samozřejmě zcela bez toho, aby museli do rukou brát telefon.
To je pro bezpečnost jízdy pochopitelně extrémně důležité a díky integraci do CarPlay může mít řidič neustále ruce na volantu a věnovat se plně řízení, zatímco bude rozmlouvat s Gemini. Ta funguje v rámci tohoto ekosystému jako konverzační společník na cesty, který minimalizuje rozptylování, přičemž na své předchozí rozhovory mohou uživatelé plynule navazovat.
Mluvte jako se spolujezdcem
S Gemini lze v rámci CarPlay komunikovat vlastním tempem. Uživatel jí klidně může skočit do řeči, doplnit detaily nebo třeba změnit téma či si dát pauzu, když je třeba ještě většího soustředění. Kromě klasické konverzace ale může řidič Gemini využít také k různým úkonům a na cestě domů z práce se tak připravit například na to, co ho čeká příští den.
Gemini například umí zjistit, jaké má uživatel další den schůzky, i kdy je na ně vhodné vyrazit. Samozřejmostí je propojení s Google Workspace, takže je možné za jízdy vyřizovat e-mailové záležitosti, pochopitelně hlasem – lze si projít nepřečtené e-maily, získat stručné shrnutí dlouhých e-mailových vláken a nadiktovat rychlou odpověď.
The Gemini app is now available directly on Apple CarPlay. iOS users can have free-flowing conversations with Gemini Live right from their car’s display, hands-free.
Use Gemini in CarPlay to catch-up on what you have coming up in your schedule, talk through your inbox, or… pic.twitter.com/1s4luZ6q0v
— Google (@Google) November 11, 2026
Gemini může při jízdě také informovat o místních podnicích i památkách a dát doporučení týkající se oblasti, kam uživatel míří. S Gemini Live, která funguje jako partner pro živou diskusi, si pak může uživatel procvičit například nadcházející prezentaci, připravit se na pohovor nebo rozebírat jakkoliv složitá témata.
Dostupnost
Gemini pro Apple CarPlay je již dostupná, a to celosvětově všem uživatelům služby na zařízeních s iOS. Je k dispozici pro všechny jazyky podporované v rámci platformy Gemini Live, tedy i češtinu a slovenštinu. K jejímu provozu je potřeba mít nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Gemini, povolený přístup k mikrofonu a je nutné, aby byla na telefonu alespoň jednou použita Gemini Live.