Do Google Map míří smršť novinek. Máme pro vás přehled těch nejlepších

Úvodní keynote vývojářské konference Google I/O byla velmi bohatá. Kromě Androidu 12 a hodinkové platformy Wear OS ukázal Google i chystané novinky v jeho dalších službách a aplikacích. Mezi ně patří i populární Google Mapy.

Google loni do svých map přidal podrobné mapy ulic ukazujících semafory, přechody pro chodce, chodníky a ostrůvky. Tato novinka se týkala pouze několika vybraných měst, nyní jich Google přidává dalších 50 – Berlín, Sao Paulo, Seattle, Singapur a další.

Google Mapy také budou šikovnější v ukazování relevantních míst na mapě, a to na základě cest znalosti chování uživatele v určitou denní dobu. Ráno tak ve svém městě uvidíte kavárny a pekárny, během cest vám zase budou mapy od Google předkládat památky a turistické atrakce.

Z Google Map se také v budoucnu dozvíte informace o vytíženosti celých oblastí; na první pohled uvidíte, zda je konkrétní oblast rušná nebo klidná a podle toho plánovat cestu nebo večerní život.

Přímo z mapy také bude možné přepnout se do režimu rozšířené reality a získávat tak podrobné informace o okolních místech, například o otvíracích dobách restaurací apod. U složitých křižovatek bude možné si do rozšířené reality promítnout ukazatele směrů a ulic. Tato funkce by měla být dostupná i v interiérech budov jako jsou například nákupní centra.

