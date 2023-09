Dnes v 19:00 to vypukne! Sledujte premiéru nových iPhonů a Apple Watch

Dnešní keynote Applu je pro mnohé nejdůležitější mobilní událostí roku

Kromě nových iPhonů bychom se měli dočkat Apple Watch Series 9 a Watch Ultra 2

Dnes večer se dozvíme, kdy se všechny novinky dostanou do prodeje a kolik budou stát

Už dnes večer v 19:00 našeho času Apple představí své nejnovější produkty. Hlavními hvězdami večera budou samozřejmě nové iPhony. Opět se dočkáme čtveřice modelů – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. První dva budou cílit na běžné uživatele, řada Pro pak na ty náročné. Základní iPhony si letos vypůjčí některé prvky z loňských Pro modelů, především displeje s oválným výřezem Dynamic Island, čipovou sadu Apple A16 Bionic a také hlavní fotoaparát s rozlišením 48 megapixelů. Hovoří se i o veselejších barevných kombinacích – černé, bílé, korálové, žluté a světle modré.

Co nového nabídnou iPhony?

iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max se počítá s výraznějšími novinkami. Část z nich se bude týkat přímo konstrukce – spekuluje se například o lehčím a pevnějším titanovém těle, o rekordně tenkých rámečcích okolo displeje (pouze 1,55 mm oproti současným 2,17 mm) a o snadnější opravitelnosti. Velkou novinkou má být i nahrazení dosavadního přepínače profilů programovatelným akčním tlačítkem. Hnacím motorem iPhone 15 Pro/Max by se měl stát nejnovější 3nm čipset Apple A17 Bionic, spekuluje se rovněž o navýšení základní kapacity úložiště ze 128 na 256 GB.

Společným jmenovatelem všech nových iPhonů se rovněž stane port USB-C, který po letech čekání konečně nahradí dosavadní Lightning. USB-C přinese jednak širší kompatibilitu s nabíječkami jiných zařízení, ale zřejmě i vyšší nabíjecí výkon – údajně však pouze s originálními kabely přímo od výrobce. Hovoří se o tom, že by Apple měl k základním iPhonům dodávat opletené 1,5mm kabely korespondující s barvou samotných telefonů. Světlo světa by dnes měly spatřit také sluchátka AirPods Pro s USB-C konektorem. U nich ale žádné jiné změny (kromě odlišného konektoru na krabičce) nečekáme.

Apple Watch Series 9 & Watch Ultra 2

Světlo světa by dnes večer s jistotou měly spatřit také Apple Watch Series 9. Ty ale mají projít pouze drobnou iterací, která bude vycházet z použití novějšího čipu Apple S9. Ten by měl vycházet z řešení Apple A15 Bionic (iPhone 13), do hodinek má dodat více výkonu a efektivnější chod. Apple Watch Series 9 by se také měly dočkat růžové varianty a nepřeberného množství nových řemínků – jeden z nich má být vyroben z tkané textilie a disponovat magnetickou přezkou.

Se stejným čipsetem by měla přijít i druhá generace Apple Watch Ultra 2. I když zůstane zachované titanové tělo, hodinky by měly být o něco lehčí. Některé díly hodinek má údajně technologický gigant vyrábět pomocí 3D tisku. Ve hře je i tmavší barevná varianta, díky které by mělo být na první pohled rozpoznatelné, že máte na rukou druhou generaci.

Petr Mára na keynote Applu

Není žádným tajemstvím, že v posledních měsících aktivity Applu na našem trhu výrazně posilují. Před nedávnem jsme se například dočkali spuštění oficiálního YouTube kanálu pro Českou republiku, minulý týden přibyl lokální newsroom. Přímo do Cupertina na dnešní keynote s podtitulem Wonderlust (Natěšení) dostal pozvánku také zástupce z České republiky – konkrétně jde o technologického evangelistu Petra Máru. Pokud tedy chcete nahlédnout do zákulisí takové akce, rozhodně doporučuji sledovat jeho Instagram či HeroHero.

Přenos z akce budeme sledovat i my v redakci a v průběhu večera vám nabídneme podrobné články o všech představených novinkách. Znát budeme také české ceny a termíny zahájení předprodeje/prodeje. Dozvíme se i to, kdy vyjde finální verze operačních systémů iOS 17, watchOS 10, iPadOS 17, tvOS 17 a macOS Sonoma. Už v průběhu dnešního večera by Apple mohl vydat takzvané GM (Golden Master) sestavení pro vývojáře.

Apple keynote: oficiální live stream