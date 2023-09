Za týden se představí iPhone 15: máme parametry fotoaparátů všech modelů

Čínský leaker odhalil informace o fotoaparátech všech modelů iPhonu 15

V některých oblastech došlo jen k minimálním změnám

Největší novinku v podobě periskopického teleobjektivu dostane varianta Pro Max

Představení nových iPhonů se již nezadržitelně blíží a s ním se zvyšuje také počet informací, které unikají Applu z područí těsně před premiérou. Tentokrát se na internetu objevily spekulace týkající se jedné z nejdůležitějších součástí moderních chytrých telefonů, kterým jsou fotoaparáty. Informátor se pochlubil specifikacemi všech modelů, přičemž u některých je více detailnější než u jiných. Na co se tedy pravděpodobně můžeme těšit?

iPhone 15 a iPhone 15 Plus

Základní modely se podle všeho budou moci opět pochlubit 48Mpx hlavním fotoaparátem, byť by tentokrát mělo jít o jiný senzor než v případě iPhonu 14. Apple pravděpodobně zvolí opět řešení od Sony a na výsledných fotografiích by měla být vidět změna především v horších světelných podmínkách.

hlavní 48Mpx senzor se světelností f/1.6

širokoúhlý 12Mpx snímač s clonou f/2.4

iPhone 15 Pro

Vybavenější Pro model by v případě hlavního fotoaparátu měl vsadit na stejný senzor jako v případě iPhonu 14 Pro, nicméně by mělo dojít k vylepšení širokoúhlého objektivu. Kvalita fotografií z teleobjektivu by také měla doznat vylepšení, byť hardware má v jeho případě zůstat totožný.

hlavní 48Mpx senzor Sony IMX803 o velikosti 1/1.3″ s clonou f/1.8

teleobjektiv s rozlišením 12,7 Mpx s clonou f/2.8

širokoúhlý snímač s rozlišením 13,4 Mpx a světelností f/2.2

iPhone 15 Pro Max

V případě nejvybavenějšího modelu Pro Max se příliš mnoho změn neodehraje, alespoň v případě hlavního a širokoúhlého fotoaparátu, které by měly být shodné se „základní“ Pro variantou. Velkou změnou by ovšem měl být periskopický teleobjektiv, který bude hlavním tahákem nejvybavenějšího a také nejdražšího modelu.

iPhone 15 Pro Max, 85mm telephoto lens, F/2.8, 1/1.9" sensor. pic.twitter.com/xwFiqgcHQF — fenibook (@feni_book) September 6, 2023

Jeho přiblížení by se mělo pohybovat mezi 5× a 10×, avšak při zohlednění velikosti senzoru a clony by fyzické přiblížení mělo být okolo 4×. Je tedy otázkou, zda periskopický teleobjektiv v Pro Max bude využívat také nějakou formu digitálního zoomu.

hlavní 48Mpx senzor Sony IMX803 o velikosti 1/1.3″ s clonou f/1.8

širokoúhlý snímač s rozlišením 13,4 Mpx a světelností f/2.2

periskopický teleobjektiv se snímačem s rozlišením 12,7 Mpx, velikostí 1/1.9″, clonou f/2.8 a ohniskem 85 milimetrů

Periskopický teleobjektiv bude pro model Pro Max exkluzivní nejen jakožto jeden z prodejních argumentů, ale také z praktických důvodů – fyzicky totiž v telefonu zabírá poměrně dost místa, čímž se verze Pro Max nemusí příliš zaobírat, na rozdíl od kompaktnějšího modelu Pro. V příštím roce se nicméně spekuluje také o nárůstu velikosti modelu Pro, čímž by se otevřely dveře pro implementaci periskopického teleobjektivu do všech Pro verzí.