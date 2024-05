Dnes to vypukne, v 19:00 začíná Google I/O: kde ji sledovat a jaké novinky očekávat?

Google dnes představí novinky ve svých operačních systémech, aplikacích a službách

Hlavní slovo bude mít nepochybně umělá inteligence

Přímý přenos úvodní keynote si můžete naladit od 18:00 na YouTube

Dočkat bychom se měli i poodhalení nových smartphonů řady Pixel 9

Už dnes večer odstartuje další ročník vývojářské konference Google I/O, na které nás americká firma seznámí s produktovými novinkami napříč celým portfoliem. Harmonogram události by měl být podobný jako v minulých letech – Google nám nejprve v rámci úvodní keynote ukáže, co nového připravuje do svých operačních systémů, aplikací a služeb, poté na oznámené změny připraví samotné vývojáře.

Letošní konference bude především o softwaru a umělé inteligenci, neboť očekávaná premiéra smartphonu Pixel 8a se odehrála již minulý týden. Google by nicméně mohl překvapit a poodhalit letošní podzimní řadu Pixel 9, kterou má podle aktuálních informací tvořit hned čtveřice modelů – Pixel 9, 9 Pro, 9 XL a 9 Fold.

Google I/O 2024: v hlavní roli umělá inteligence

Novinek, které Google plánuje v rámci úvodní keynote, bude zcela jistě celá řada, ovšem hlavní housle bude nepochybně hrát umělá inteligence. Google bude hlasitě propagovat svůj velký jazykový model Gemini (a jeho úspornější variantu Gemma) jakožto hlavní konkurenci pro populární ChatGPT od OpenAI. Zcela jistě se dočkáme i infiltrace umělé inteligence do současných aplikací a služeb, spekuluje se například o nové generaci multimodálního Asistenta se jménem Pixie, nebo o integraci AI do Google Map, Gmailu, Workspace a dalších služeb.

Umělá inteligence by měla být schopná pomáhat při běžných denních činnostech – v mapách by se měla naučit vyhledávat nabíječky pro elektromobily, při nakupování oblečení by měl mít uživatel možnost si vybraný kousek nejprve virtuálně vyzkoušet. Mluví se i o konverzační AI určené pro studenty angličtiny, nebo o tom, že AI za vás vyřídí otravné telefonní hovory.

Nové verze operačních systémů

Google na I/O pochopitelně představí i nové verze svých operačních systémů, které se rovněž budou moci opírat o umělou inteligenci. Majitelé podporovaných zařízení Pixel již mají možnost testovat beta verze systému Android 15, ve kterých se postupně objevují chystané novinky – nativní podpora satelitní komunikace, lepší práce s notifikacemi, vyšší spolehlivost NFC, zobrazování aplikací od okraje k okraji, archivace aplikací na úrovni systému apod. Předpokládáme, že vylepšení bude mnohem více, avšak ty největší „pecky“ si Google pravděpodobně schovává právě až na I/O.

Mimo Android by se měl Google věnovat i svým dalším platformám – Wear OS, Android Auto či Android TV, byť u nich zatím žádné zprávy o chystaných novinkách nemáme.

Kde sledovat úvodní keynote?

Úvodní keynote vývojářské konference Google I/O se odehraje na tradičním místě Shoreline Amphitheater v kalifornském Mountain View, avšak událost bude streamovaná – naladit si můžete od 19:00 na YouTube.

Po události vám přineseme článek s podrobnostmi o tom, co všechno Google odhalil.