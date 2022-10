Den před představením nových sluchátek Nothing oznamuje první kamennou prodejnu

Společnost Nothing brzy otevře svůj první kamenný obchod. Najdeme ho v londýnské čtvrti Soho na adrese Peter Street 4 přímo mezi prodejnami Gosh! Comics a Supreme.

Oficiální otevření má proběhnout ještě do Vánoc a není náhodou, že se o tom dozvídáme zrovna teď. Zítra totiž dojde k odhalení nových sluchátek Ear (stick) téže značky. Ta budou jedním ze tří produktů, které na nové prodejně najdeme. Kromě nich si tam zájemci budou moci osahat také sluchátka Ear (1) a telefon Phone (1).

Dosud Nothing své produkty prezentoval a prodával pouze na provizorních stanovištích, případně přes obchody třetích stran. Se zvyšujícím se počtem produktů už ale přichází čas na první stálou prodejnu. To je nevyhnutelné obzvláště pokud vedení společnosti opravdu plánuje konkurovat americkému Applu, který disponuje rozsáhlou sítí výstavních prodejen v mnoha světových metropolích. Velikost i umístění pobočky Nothing nicméně ukazuje na dosavadní propastné rozdíly mezi oběma společnostmi. Třeba se to ale brzy změní.