Děkujeme Applu! iPhone zachránil život ukrajinskému vojákovi přímo v boji

O tom, že některé produkty od Applu umí zachraňovat životy, nás přesvědčují zejména hodinky Apple Watch nabité zdravotními funkcemi. Slušnou řádku spasených životů má ale na kontě i iPhone. Poslední takový příběh se údajně odehrál přímo na Ruskem napadené Ukrajině. Telefon měl dle dostupných informací zastavit kulku v zadní kapse batohu vojáka bránícího svou rodnou zem.

Na Telegramu a později i na Twitteru se objevilo video, ve kterém muž natáčí evidentně zcela rozbitý smartphone značky Apple, nejspíše iPhone 11 Pro či Pro Max. Zařízení má silně promáčklý střed zad i displeje. Autor 6vteřinové ukázky tvrdí, že telefon dokázal zastavit vypálenou kulku, což zachránilo majitele od zranění a potenciálně i od ztráty života. Na závěr sdělení nechybí poděkování přímo Applu.

📹iPhone saved the life of a Ukrainian soldier

The bullet hit the smartphone, which dampened its speed and prevented the soldier from being injured.

Thank you, @Apple Inc! pic.twitter.com/HsqiFfIyAh

— Ukraine NOW (@UkraineNowMedia) July 17, 2022