Další telefony od Samsungu dostávají Android 13. Příští rok mají být aktualizace ještě rychlejší

Samsung aktualizuje svoje smartphony neuvěřitelným tempem. Jeho závazek nasadit Android 13 na třicítku zařízení do konce letošního roku se mu zatím daří naplňovat – za poslední týdny upgradoval vlajkové modely z posledních tří let a několik dalších zařízení. Nejčerstvěji se mohou z nového Androidu radovat majitelé loňských skládaček Galaxy Z Fold 3 a Flip 3.

Aktualizaci v tuto chvíli dostávají telefony zapojené do beta programu skrze aplikaci Samsung Members, v příštích dnech by měla být dostupná pro ostatní uživatele po celém světě. Novinky v Androidu 13 a na něj navázané prostředí One UI 5 jsme podrobně popsali v tomto článku.

Příští rok Samsung přeřadí na ještě vyšší kvalt

Přestože korejská firma letos nasadila vskutku obdivuhodné tempo, příští rok má v plánu sama sebe překonat. Již nyní spolupracuje s Googlem na tom, aby byla schopna doručit příští generaci Androidu ještě rychleji a na více zařízení současně. Jak velkou akceleraci máme očekávat, Samsung neprozradil – letos si prvenství uzmula řada Galaxy S22, která dostala Android 13 přibližně dva měsíce po jeho vydání.