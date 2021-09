Další střípek do mozaiky: řada Galaxy S22 nabídne netradiční barvy

Ačkoli se může zdát, že na barvě chytrého telefonu příliš nezáleží, opak je pravdou. Proti dlouhodobému favoritovi, kterým je černá, se sice obtížně bojuje, nicméně na popularitě nabírají i alternativní barvy, například modrá. Toho jsou si vědomi i v Samsungu a pro řadu Galaxy S22 připravuje korejský gigant zcela novou barevnou paletu.

Na únik barevné palety upozornil nizozemský server GalaxyClub. V případě Galaxy S22 a Galaxy S22+ se dočkáme stejných barevných kombinací, konkrétně tradiční černé a bílé, kterou doplní elegantní růžová a netradiční zelená. Bohužel to vypadá, že na fialovou barvu ze současné generace budeme muset zapomenout.

Místo fialové se dočkáme tmavě červené

Nejvybavenější model Galaxy S22 Ultra dostane k černé a bílé barevné variantě poměrně překvapivě také tmavě červenou. Červená barva patří v případě chytrých telefonů mezi velmi oblíbené a Samsung se jí v dřívějších dobách taktéž nevyhýbal – červenou variantu dostaly například modely Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 FE či Galaxy S10e.

Do oficiálního představení, které by mělo proběhnout na jaře příštího roku, je nicméně ještě daleko a je možné, že se do té doby barevná paleta ještě změní.