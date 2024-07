Další omezení pro Apple Intelligence: vylepšenou Siri si letos neužijí ani mimo EU

Také nové funkce hlasové asistentky Siri budou mít zpoždění

Nedorazí hned v září, nýbrž až v průběhu jara příštího roku

Letos na podzim však budou mít uživatelé v USA k dispozici Siri vylepšenou o ChatGPT

Začínají se potvrzovat původní premisy, které částečně omlouvaly neuvedení sady AI funkcí Apple Intelligence pro zákazníky v Evropské unii (EU). A sice, že Apple s vývojem nespěchá a chce mít vše perfektní, ne opravovat funkce za chodu. Opožděné vydání totiž čeká i funkce spojené s chytrou asistentkou Siri – a to celý svět, nejen Evropu.

Nová Siri dorazí později

Siri, jak známo, zažije s balíkem funkcí Apple Intelligence úplnou renesanci. Siri se na iPhonu, iPadu i Macu naučí mnohem lépe pracovat s aplikacemi, vašimi daty a pomáhat vám vyhledávat informace napříč celým systémem. Kromě hlasových pokynů tak po novu můžete Siri váš požadavek jednoduše napsat, což ještě zefektivní možnosti používání.

Jenomže novinky spojené s hlasovou asistentkou se budou uživatelů týkat nejdříve v příštím roce. Mark Gurman ve svém novém newsletteru připomíná, že žádná z AI funkcí odhalených během WWDC 24 nebude dostupná dříve než na podzim (nejsou tedy součástí aktuálně dostupných beta verzí), kdy dojde k uvolnění funkcí Apple Intelligence pro první zákazníky (zatím nejspíš jen v USA).

More in this week’s Power On: Apple Intelligence’s major Siri upgrades are set for next spring, the latest on AirPods with cameras and Apple will get an OpenAI board observer seat https://t.co/rKfnj1gBjJ — Mark Gurman (@markgurman) July 7, 2024

Zároveň ale insider agentury Bloomberg uvádí, že novinky čistě spjaté se Siri by měly dorazit s ještě větším odstupem. „Funkce Siri se prý v lednu pravděpodobně dostanou do beta testování pro vývojáře a na jaře se objeví veřejně – jako součást aktualizace iOS 18.4, na které se již pracuje,“ napsal v reportu na webu Bloomberg.

Na novinky si počkají všude na světě

Důležité je uvést, že toto omezení se týká všech uživatelů, nejen těch v Evropské unii, jak jsme zvyklí z posledních dní a týdnů. Na rozdíl od nás však zákazníci za mořem ještě v tomto roce získají přístup k „původní Siri v novém designu“ a také integraci ChatGPT. A to je zrovna vychytávka, která určitě stojí za vyzkoušení.

Nicméně postupná implementace funkcí umělé inteligence skutečně poukazuje na to, že Apple vývoj nechce uspěchat. V září by se k souboru funkcí Apple Intelligence měli dostat první zákazníci (omezení pro americkou angličtinu a nejspíš i americký trh), do konce roku možná budou následovat další státy, včetně těch asijských.

Kdy bude Apple Intelligence v Evropě?

Co se týče nás, obyvatel Evropské unie, Apple v tuto chvíli nevydal časový harmonogram. Jasné je, že umělou inteligenci pro eurounijní trhy neuvede do doby, než se dohodne s představiteli Evropské komise na tom, že za to pro něj nebude plynout žádný postih. A to může být také až příští rok, jak několikrát uvedl dnes již zmíněný Mark Gurman.

Apple se k situaci znovu nijak zvlášť nevyjadřuje, platí tedy prohlášení, které vydal před dvěma týdny:

„Před dvěma týdny Apple představil stovky nových funkcí, které s radostí přinášíme uživatelům po celém světě. Máme velkou motivaci zpřístupnit tyto technologie všem uživatelům. Vzhledem k nejistotě v oblasti regulace, kterou přináší zákon o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA), se však domníváme, že tři z těchto funkcí – zrcadlení telefonu, vylepšení sdílení obrazovky SharePlay a Apple Intelligence – nebudeme moci v letošním roce zavést pro uživatele v EU.

Konkrétně se obáváme, že požadavky na interoperabilitu podle zákona DMA by nás mohly donutit ohrozit integritu našich produktů způsobem, který by ohrozil soukromí a bezpečnost dat uživatelů. Jsme odhodláni spolupracovat s Evropskou komisí ve snaze najít řešení, které by nám umožnilo poskytovat tyto funkce našim zákazníkům v EU, aniž by byla ohrožena jejich bezpečnost.“