Dálnice jako obří powerbanka: japonský projekt nabídne dobíjení za jízdy

- Honda chce nejdříve od dubna 2027 zkoušet bezdrátové nabíjení elektromobilů za jízdy přímo na dálnici
- Systém má přenášet až 150 kW a vozovka s nabíjecími bloky vydržet průjezd dvacetitunových kamionů
- O stejných 300 metrů japonské dálnice se podělí s Toyotou
- Ve Francii už nabíjení za jízdy na dálnici vyzkoušeli, Švédsko svůj projekt kvůli ceně zrušilo
Elektromobil by na dálnici mohla nabíjet přímo silnice, po které jede. Technologii pro ni vyvinula Honda R&D, výzkumná dceřiná firma japonské automobilky, společně se stavebními firmami Taisei a Taisei Rotec. Do vozovky se zabudují cívky, které magnetickým polem předávají energii přijímací cívce pod autem. Vůz tedy nepotřebuje kabel ani sběrač a kvůli nabíjení nemusí zpomalovat. Pro velká užitková vozidla počítá Honda s výkonem až 150 kW.
Na veřejné silnici chce Honda systém vyzkoušet nejdříve od dubna 2027, kdy v Japonsku začíná nový fiskální rok. Provozovatel dálnic NEXCO East k tomu chystá zhruba 300metrový úsek hlavní trasy dálnice Tateyama u odpočívky Kimitsu v prefektuře Čiba nedaleko Tokia. Honda tam nebude sama, stejný úsek dostane i Toyota s dodavatelem autodílů Denso a stavební firmou Obayashi. Cívky se zapnou jen pod vozem s přijímačem, ostatní auta po nich projedou jako po obyčejném asfaltu.
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A proč by měl elektromobil brát energii přímo ze silnice? Baterie patří k nejtěžším a nejdražším dílům elektromobilu. Když auto část energie dostane cestou, nemusí vozit zásobu na celou trasu a mohla by mu stačit menší baterie. Řidiči by navíc nemuseli tak často zajíždět k nabíječce.
Platí to ovšem jen tam, kde cívky v silnici opravdu leží. Při stovce projede auto zkušební úsek zhruba za 11 sekund. I kdyby celou dobu přijímalo plných 150 kW, získá ze silnice necelou půlkilowatthodinu energie, což osobnímu elektromobilu vystačí asi na dva kilometry. Menší baterii by tak umožnily až mnohem delší úseky na nejvytíženějších trasách.
Nejvíc práce dá stavba silnice
Většina novinek, které Honda s partnery představila, řeší právě to, jak cívky do silnice dostat co nejsnáz. Do vozovky se ukládají samostatné bloky a každý v sobě spojuje cívku i měnič, který ji napájí. Do bloků vede stejnosměrný proud, takže pod asfaltem je méně kabelů a součástek. Honda tvrdí, že s takovým řešením přišla jako první na světě. Bloky jsou navíc stavěné tak, aby je stavaři mohli uložit do vyfrézované stávající vozovky, místo aby silnici stavěli znovu. Se stejným postupem se počítá i při budoucí opravě povrchu.
Bloky musejí vydržet i to, že přes ně budou jezdit kamiony o celkové hmotnosti kolem 20 tun. Od konce roku 2026 proto ve zkušebním areálu firmy Taisei začne vznikat testovací dráha, kde je čeká zkouška odpovídající milionu přejezdů kola nesoucího zhruba pět tun. Zároveň tam partneři vyzkoušejí, jak omezit únik elektromagnetického pole do okolí.
Francie má zkušební dálnici, Švédsko narazilo na cenu
Že nabíjení za jízdy funguje i při vysokém výkonu, už předvedla Francie. V říjnu 2025 tam jihozápadně od Paříže zprovoznili 1,5kilometrový zkušební úsek dálnice A10 s cívkami izraelské firmy Electreon. Systém při jízdě přenášel v průměru přes 200 kW, ve špičce kolem 300 kW, a na úseku ho zkoušeli s kamionem, autobusem, dodávkou i osobním autem. Princip je stejný jako u Hondy: cívky pod asfaltem předávají energii magnetickým polem. Liší se ale zapojení. Electreon cívky napájí ze samostatných řídicích jednotek, Honda má měnič přímo v každém bloku ve vozovce.
Švédsko naopak ukázalo, kolik stojí silnice, která nabíjí za jízdy. Tamní dopravní úřad Trafikverket chtěl do roku 2025 postavit první trvalou elektrickou silnici na dálnici E20 mezi Hallsbergem a Örebro. V srpnu 2023 ale zrušil výběrové řízení, protože nabídky výrazně přesáhly rozpočet. Cenu elektrické silnice úřad odhadoval v přepočtu zhruba na 200 až 600 milionů Kč za deset kilometrů. V únoru 2025 pak švédská vláda projekt vyřadila z národního plánu dopravní infrastruktury.
Jednodušší stavba a delší životnost mají pomoci snížit náklady. Právě vysoké náklady přitom přispěly k zastavení švédského projektu. Honda chce nabíjení za jízdy nejdřív nasadit u kamionů a autobusů, kde si od něj slibuje nejvíc. Osobní auta, kterým by se mohla zmenšit baterie, mají přijít na řadu až potom, přestože Honda systém chystá i pro ně.