Cybertruck v originální úpravě. Vypadá jako starý Ford s dřevěným obložením

Cybertruck od Tesly byl v USA spatřen s neobvyklým polepem

Tentokrát šlo o retro design s dřevěným motivem

Inspirací majiteli byl dnes už historický Ford „Cyber Squire“

Velmi snadno zašpinitelná karoserie vozu Tesla Cybertruck přiměla mnoho majitelů tohoto výstředního elektroauta, aby se na jeho vzhledu vyřádili pomocí nejrůznějších vinylových polepů. Od jednobarevných přes futuristické vzhledy jako z legendárních videoher až po naprosté úlety, jakým nedávno bylo například pozlacení Cybertrucku 24karátovým zlatem, jež provedl youtuber Zack Nelson, známější pod přezdívkou JerryRigEverything.

Skoro to vypadá, jako by se novopečení majitelé Cybertrucků předháněli v tom, kdo na sebe strhne největší pozornost. Není se ale moc čemu divit, Cybertruck rozhodně není pro každého, a již vůbec ne pro toho, kdo neholduje pozornosti cizích lidí.

Polep odkazuje na historický model Fordu

Tentokrát byl nový polep „Cyber Squire“ vyfocen v obchodním centru Grand Junction v americkém Coloradu, kde jistě budil daleko větší pozornost než obyčejný Cybertruck. Tento byl totiž polepen tak, aby připomínal Ford Country Squire, historický plnohodnotný kombík známý svým dřevěným obložením karoserie. Ten se v USA vyráběl v letech 1950 až 1991.

Trend dřeva se vrátil do módy v roce 2000, kdy se nejvíce projevil na modelu Chrysler PT Cruiser, a poté trochu zapadl, ovšem vypadá to, že někteří lidé na něj nedají dopustit.

Redaktorům serveru The Drive se podařilo spojit s designérkou tohoto polepu Tarou McDonaldovou Ta jim prozradila, že jí majitel dotyčného vozu poslal fotografii Fordu Country Squire a požádal ji, aby jeho Cybertruck obalila v tomto stylu.

Designérka se na polepu vyřádila

Zároveň uvedla, že si dovolila udělat pár úprav, aby polep vypadal, že byl pro Teslu vyroben. Například navrhla novou přední i zadní masku. Obzvlášť pak prý byla hrdá na všelijaké detaily, které na fotografii nejsou ani vidět. „Veškeré chromované detaily jsou provedeny v chromovaném vinylu a přední i zadní světla v reflexním vinylu, takže to v noci vypadá, jako by svítila,“ nastínila McDonaldová.

Její klient byl prý z výsledku naprosto unešený a chystá se s ním na několikaměsíční cestu z Arizony do Washingtonu, aby se pochlubil. A zatím to vypadá, že se mu daří. A ještě jedna zajímavost – úplně první Tesla Cybertruck už se prohání i po českých silnicích, my jsme vůz včera potkali v ulicích Prahy, ještě s floridskou poznávací značkou. Jde o projekt nadšenců z uskupení Cybertruck.cz.