Cybertruck do kapsy: takto vypadá spojení Tesly a Hot Wheels

Není to tak dávno, co Elon Musk ukázal světu Teslu Cybertruck. Ať už se vám futuristicky vyhlížející elektro pick-up zamlouvá, nebo vás jeho design spíše odrazuje (či cokoliv mezi tím), jedno je jisté – o nevšedním vozidle se mluví, píše, vznikají vtipné obrázky a ke konci letošního roku dojde také na hračky, které půjdou do prodeje pod značkou Hot Wheels.

Cybertruck do kapsy

Kolaboraci mezi dvěma značkami oznámila společnost Mattel. Výsledkem spolupráce bude autíčko na dálkové ovládání, a to hned ve dvou velikostech. Menší model s měřítkem 1:64 bude stát 20 dolarů (přibližně 460 korun), zatímco větší model nabídne měřítko 1:10 a zákazníci za něj zaplatí 400 dolarů (v přepočtu asi 9 240 korun). Mattel očividně cílí na předvánoční sezonu, obě hračky totiž vstoupí do prodeje letos v prosinci. Počet kusů přitom bude omezený, nabídka tak bude zřejmě platit pouze do vyprodání zásob.

Větší z dvojice hraček si podle produktové stránky poradí i na menším terénu, nabídne funkční zadní i přední světla i dva jízdní režimy – „chill“ a „sport“. Potěší také teleskopická výklopná záď, stejně jako u skutečného Cybertrucku. V balení dokonce naleznete vinylovou samolepku s naprasknutým oknem, která slouží jako humorné pomrknutí na nešťastný přešlap, k němuž došlo během oficiálního odhalení trucku.

Autíčko s měřítkem 1:64 svou velikostí připomíná klasické angličáky, na něž jsme od značky Hot Wheels zvyklí. I ono nabídne dva rychlostí režimy, dalšíc funkce však s ohledem na velikost postrádá. Design obou hraček vznikal na základě konzultace se zástupci Tesly.