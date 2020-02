Elon Musk vytvořil a „nazpíval“ vlastní skladbu. Nese se v tanečním rytmu

Elon Musk nepatří k lidem, kteří by se po příchodu z práce zabořili do pohovky, pustili si televizi, otevřeli pivo a už jen odpočívali. Jeho, pro mnohé přeplněný, rozvrh je koneckonců poměrně znám a je dáván jako příklad vysoce efektivního člověka. Když už se ale najde skulinka, kdy si Elon může odpočinout, pustí se znovu do něčeho, co má přinášet potěšení nejen jemu, ale i mnoha dalším lidem. Zavře se do nahrávacího studia a vypustí píseň, kterou sám složil, otextoval i nazpíval.

Tedy, pokud jako text můžeme brát jako dvě věty, které se opakují stále dokola a silně upravený vokál, které předávají toto poselství:

“Don’t doubt your vibe,

because it’s true,

don’t doubt your vibe,

because it’s you.”

Chystá Musk celé album?

Skladba se řadí do žánru EDM, tedy elektronické taneční hudby. Elon Musk si v návaznosti na zveřejnění písně pohrál i se svým jménem na Twitteru a chvíli vystupoval pod jménem E “D” M. Jedná se o čtyřminutovou skladbu a Muskův hlas pod vrstvou úprav nejspíše nepoznáte. Skladbou chce však, volně přeloženo, předat odkaz, aby lidé nepochybovali o svých pocitech (intuici) neboť je Elon považuje za pravdivé a autentické.

Skladbu si můžete poslechnout výše, případně ji najdete i na Spotify. Zároveň se jedná o druhou skladbu autora, první nesla název RIP Harambe a v rapovém stylu reagovala na usmrcení gorily, ke které do výběhu spadlo malé dítě.