ČTÚ začne dohlížet na umělou inteligenci: kvůli AI Actu vytvořil nové oddělení

- Český telekomunikační úřad představil nový tým pro dohled nad regulací umělé inteligence u nás
- Vedoucí pracovní skupiny bude Anna Hroudová, která pracovala pro T-Mobile či Svazu průmyslu a dopravy ČR
- Cílem bude dohled nad dodržováním EU AI Actu a pomoc s implementací nových pravidel
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) se vedle tradičního dohledu nad telekomunikačním trhem a digitálními službami začne výrazněji zabývat také umělou inteligencí. Od 1. září 2026 vzniká samostatné oddělení dozoru nad umělou inteligencí, které má vytvořit odborné a procesní zázemí pro budoucí výkon nových pravomocí. V jeho čele bude stát Anna Hroudová, která přichází ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Spolu s ní do útvaru nastupují další tři odborníci se zkušenostmi z práva, technologií a analytiky.
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ČTÚ bude kontrolovat umělou inteligenci
Nové oddělení nevzniká kvůli tomu, aby úřad kontroloval běžné používání chatbotů typu ChatGPT. Jeho hlavním úkolem bude připravit praktický systém dohledu nad AI systémy a následně vykonávat pravomoci, které ČTÚ získá v rámci české implementace evropského zákona o umělé inteligenci (AI Act).
ČTÚ byl vládou určen jedním z orgánů dozoru nad trhem podle evropského nařízení. Samotný úřad uvádí, že mezi jeho budoucí úkoly mají patřit například kontroly poskytovatelů AI systémů, přijímání stížností na konkrétní systémy, ukládání nápravných opatření a vymáhání povinností včetně sankcí.
V praxi tak může jít například o posuzování toho, zda konkrétní AI systém splňuje požadavky evropské legislativy. ČTÚ už letos hledal analytika umělé inteligence, jehož náplní má být mimo jiné technické posuzování AI systémů, analýza jejich architektury, datových vstupů a výstupů nebo kontrola technické dokumentace, datových sad a záznamů o trénování a testování modelů.
AI Act už přináší nové povinnosti
Evropský Akt o umělé inteligenci představuje první komplexní evropský právní rámec pro vývoj, uvádění na trh a používání systémů umělé inteligence. Jeho pravidla se zavádějí postupně a některé povinnosti už vstoupily v platnost.
Například od 2. srpna 2026 se uplatňují pravidla transparentnosti podle článku 50 AI Actu. ČTÚ upozorňuje, že se mohou týkat širokého okruhu subjektů, které AI vyvíjejí nebo ji používají při své činnosti. Firmám proto doporučuje nejprve určit svou roli, identifikovat povinnosti a následně nastavit odpovídající interní procesy.
Právě praktické převedení evropských pravidel do fungování českých firem a organizací bude jedním z hlavních úkolů nového oddělení. ČTÚ přitom zdůrazňuje, že nechce pouze kontrolovat dodržování pravidel, ale také pomáhat s jejich praktickým pochopením a implementací.
„Naším cílem je vybudovat dohled nad umělou inteligencí, který bude odborný, srozumitelný, a především prakticky použitelný,“ uvedla Anna Hroudová. Podle ní bude důležité zaměřit dohled především na skutečná rizika a současně firmám poskytnout co největší jistotu v tom, co se od nich očekává.
Hlavní regulátor
ČTÚ se na novou úlohu připravuje už delší dobu. V roce 2025 vytvořil expertní tým a postupně připravoval procesy a odborné kapacity potřebné pro budoucí dohled.
Pro běžného uživatele se tak zítřkem nic zásadního nemění. Nové oddělení představuje především další krok k tomu, aby se pravidla evropského AI Actu postupně promítla do praxe a aby v Česku existoval konkrétní orgán schopný jejich dodržování kontrolovat.