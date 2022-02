Co víme o iPhone 14? Ve hře je 48Mpx foťák a historicky největší paměť

Příští generace iPhonu se s nejvyšší pravděpodobností dočkáme na podzim letošního roku, nicméně spekulace o výbavě připravovaných novinek už běží na plné obrátky. Tentokrát se v kuloárech znovu hovoří o možném navýšení RAM u modelu iPhone 14 Pro, díky kterému by se chytrý telefon od Applu „papírově“ vyrovnal vlajkovým modelům s Androidem.

Na korejském blogu Naver se objevil příspěvek jisté osoby s přezdívkou yeux1122, podle nějž iPhone 14 Pro dostane rovnou 8 GB RAM, čímž by dotáhl telefony od Samsungu, které disponují 8 GB RAM už od modelové řady S10. Ve svém tvrzení se opírá o své zdroje v rámci dodavatelského řetězce Applu, které vyšší porci RAM potvrdily. Aktuální nejvybavenější iPhone 13 Pro (Max) disponuje 6 GB RAM, ale nesmíme také zapomínat, že operační systém iOS s pamětí hospodaří podstatně úsporněji než Android – iPhony tak velkou RAM vlastně ani nepotřebují.

iPhone 14 Pro: lepší optika a výkonnější procesor

Ačkoli se může zdát spekulace leakera yeux1122 jako neověřená, člověk skrývající se za tímto účtem měl už v minulosti přesné předpovědi, které se týkaly iPadu mini. Zvýšení kapacity RAM u Pro modelů (nikoli však u základních iPhonů 14) potvrzuje také analytik Jeff Pu z Haitong International Securities, jehož přesnost se ovšem pohybuje okolo 50 procent, a proto je potřeba brát tyto spekulace s rezervou.

iPhone 14 Pro Release Date and Price – HUGE RAM UPGRADE!!

Watch this video on YouTube

Že letošní novinky nabídnout vyšší výkon a lepší fotoaparát, to zní tak trochu jako klišé a rozhodně se nebude jednat o nic překvapivého, protože na tohle si můžeme vsadit každý rok. Na internet ale prosákly o něco podrobnější informace.

iPhone 14 Pro (Max) by měl přijít s výrazně vylepšeným 48Mpx hlavním fotoaparátem a možná i 48Mpx širokoúhlým snímačem. Hnacím motorem by se měl stát čipset Apple A16 Bionic vyrobený 5nm technologií, který by měl opět nalákat na skvělý poměr výkonu a energetické úspornosti. Nejvyšší modely Pro a Pro Max by rovněž měly nabídnout 120Hz obnovovací frekvenci displeje.

0 % Trust Meter Jak věříme tomuto úniku?