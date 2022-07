Co je nového v Insider programu? Do Windows 11 zamíří další sada vylepšení

Microsoft za poslední měsíc vydal několik testovacích sestavení Windows 11

Novinky z nich bude vydávat v drobnějších aktualizacích

Hlavní změny se týkají hlavního panelu, úložiště OneDrive a některých systémových aplikací

Microsoft před nedávnem dokončil velkou letní aktualizaci Windows 11, avšak do ostrého provozu ji ještě nevypustil. V RTM sestavení s číslem 22621 stále dochází k opravám posledních nalezených chyb prostřednictvím desetinkových updatů v kanále Release Preview.

Kromě toho se Microsoft stará o testovací kanály beta a dev, do nichž nasazuje nové funkce pro aktualizace příští. Ty budou od příštího roku přicházet častěji, avšak s menším množstvím změn. Jaké novinky Microsoft do Windows 11 přidal za poslední měsíc?

Podrobnější správa OneDrive v nastavení

Na konci června v sestavení s číslem 25145 přibyly v systémovém nastavení některé položky týkající se úložiště OneDrive. Přímo z nastavení jsou nově patrné platební metody používané k prodlužování datových balíčků, zároveň lze odsud přikupovat samostatné datové balíčky bez nutnosti používat předplatné Microsoft 365. Na tomto místě rovněž budete dostávat upozornění na blížící se překročení limitu.

Vylepšení Android subystému

Na začátku července Microsoft přinesl několik vylepšení do nativního Android subsystému, byť zatím pouze pro americké uživatele. Vylepšena byla například správa síťových připojení – nainstalované aplikace pro Android na počítačích s ARM procesory dostanou přístup k síťovým zařízením, a to včetně podpory IPv6 a VPN. V souvislosti s touto funkcí byly doplněny i patřičné položky v nastavení. Microsoft také přidal podporu některých nových standardů, např. kodeku AV1 nebo jádra Chromium WebView 101. Subsystém také získal aktuálnější květnové bezpečností záplaty a nově znemožňuje pořizovat snímky obrazovky u aplikací, které to nepovolují (typicky bankovní aplikace).

Ještě otravnější widgety

V sestavení s číslem 25158 si Microsoft pohrával s hlavním panelem a widgety. Nové jsou například odznáčky na ikonách widgetů v hlavním panelu, které upozorňují na zmeškané nebo důležité položky, které se ve widgetech objevily. Tyto položky pak najdete jako oznámení v horní části okna s widgety.

Vyhledávací pole v nabídce Start

Některým Insiderům se také v hlavním panelu může objevit vyhledávací pole, jaké dříve bývalo součástí hlavního panelu ve Windows 10. Microsoft v rámci ABC testu zkouší tři varianty vzhledu, přičemž není zaručené, jakou verzi (a jestli vůbec nějakou) k vyzkoušení dostanete. Zatím je vyložené jedná o experimentální funkci, která nemá v tuto chvíli jasnou budoucnost, Microsoft ji prozatím používá pouze pro sběr zpětné vazby.

Nové verze systémových aplikací

Červencovým vylepšením neunikly ani aplikace Kamera a Přehrávač médií. První dostala nový vzhled a podporu čtení QR kódů, druhá se naučila extrahovat hudbu z CD do formátů AAC, WMA, FLAC a ALAC. Aplikace Přehrávač médií se rovněž dočkala nativní podpory ARM procesorů.

Aplikace mimo hlavní panel

V posledním sestavení s číslem 25163, které vyšlo včera večer, Microsoft opět vylepšoval hlavní panel. Tentokráte konečně řeší situaci, kdy se ikony otevřených aplikací nevejdou na hlavní panel – v tomto případě je najdete na jeho konci pod třemi tečkami. I v této nabídce fungují všechny funkce, na které jste zvyklí z hlavního panelu – připínání aplikací nebo jump listy.

Elegantnější sdílení

V tomto sestavení Microsoft rovněž přidal do systémové nabídky sdílení možnost odeslat soubor přímo do vlastní složky na OneDrive. Kromě toho toto okno nově podporuje funkci rychlého sdílení na blízká zařízení (pokud je váš počítač připojený k soukromé síti), takže v něm přímo vidíte okolní počítače a další zařízení ve stejné síti.

Vylepšen byl i obchod aplikací Microsoft Store, který získal nový design při zobrazování cen, a také byl obohacen o novou funkci výběru edic u her, které vyšly ve více verzích.

Microsoft v posledních sestaveních také opravil spoustu chyb, byť spousta z nich stále přetrvává, a proto není vhodné sestavení v kanále Dev odebírat na hlavních zařízeních.