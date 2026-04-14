Čisté ovoce bez chemie? Vědci vyvinuli unikátní roztok, který odstraní zbytky pesticidů

- Ovoce patří neodmyslitelně k pestrému jídelníčku každého člověka
- Pokud ho nakupujete v supermarketu, pravděpodobně se nevyhnete pesticidům
- Kanadští vědci ale vyvinuli speciální prostředek, který ovoce jejich zbytků zbaví
Komerční pěstování ovoce se bohužel bez pesticidů neobejde. Firmy je používají jako ochranu před škůdci i chorobami a jejich prostřednictvím si zajišťují vyšší výnosy. Pesticidy také pomáhají zajistit, že plody vypadají dobře a vydrží déle. Jejich zbytky, takzvaná rezidua, na ovoci v malém množství zůstávají, a když si ho koupíte v obchodě, tak se jim nevyhnete. Kanadští vědci ale vyvinuli jednoduchý roztok, který je ovoce takřka dokonale zbaví.
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Ovoce bez pesticidů a déle čerstvé
Zbytky pesticidů na ovoci jsou sice přísně hlídané, ale dobrovolně je konzumovat asi nikdo nechce a právě to řeší nový objev kanadských vědců. Jimi vyvinutý roztok nejenže zbaví ovoce těchto zbytků, ale navíc zabrání jeho zkažení – umí totiž odstranit většinu povrchových chemikálií a tím pomáhá ovoci zůstat déle čerstvé.
Nedávný výzkum ukázal, že roztok umí odstranit až 86 % zbytků pesticidů a prodloužení čerstvosti spočívá ve zpomalení hnědnutí ovoce v kombinaci s redukcí ztráty vlhkosti. Hlavní tvůrce tohoto roztoku, doktor Tianxi Yang, uvedl, že cílem tohoto výzkumu bylo vyvinout jednoduchý, bezpečný a cenově dostupný mycí prostředek pro zlepšení bezpečnosti i kvality potravin.
Klasické umytí pesticidy z ovoce neodstraní
I když si všichni ovoce před konzumací myjeme, tradiční umytí proudem vody tyto zbytky pesticidů neodstraní. To ale zvládne již zmíněný roztok, jehož základem je škrob z plodin, jako je kukuřice a brambory. Ten výzkumný tým zkombinoval se železem a kyselinou tříslovou, sloučeninou běžně se vyskytující v čaji a víně.
Výsledkem je lepkavý roztok houbovité struktury, který se účinně váže na molekuly pesticidů a ty odstraňuje z povrchu ovoce. Test probíhal na jablcích potažených třemi běžnými pesticidy a výsledky byly více velmi uspokojivé – očištění za pomoci této tekutiny odstranilo z povrchu ovoce mezi 86 a 94 procenty zbytků pesticidů.
Bezpečné a déle čerstvé
Kromě odstranění pesticidů má tento typ tekutiny ještě druhotný efekt v podobě vytvoření tenkého jedlého povlaku, který funguje jako prodyšná bariéra. Ta zpomaluje oxidaci, snižuje ztrátu vody a zároveň umožňuje plodu přirozeně dýchat, čímž prodlouží čerstvost ovoce. Například hrozny ošetřené tímto roztokem zůstaly při pokojové teplotě pevné a svěží celých 15 dní.
Povlak vykazuje také antimikrobiální účinky, což pomáhá omezit růst škodlivých bakterií. Velkou výhodou této speciální tekutiny je to, že její složky jsou velmi levné a dostupné, takže takřka nic nebrání její sériové výrobě pro komerční potravinářské systémy. Výzkumníci aktuálně zdokonalují svou recepturu, aby bylo možné velkovýrobu zahájit.