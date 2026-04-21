Čína masivně investuje do elektromobility. Se spalovacími náklaďáky už se nepočítá

- Konec nákladních automobilů na naftu? V Číně možná brzy realita
- Velcí průmysloví giganti zvažují kompletní přechod na elektromobilitu
- Ta bude nejen šetrná k životnímu prostředí, ale sníží závislost na importovaných fosilních zdrojích
Když se v Česku řekne elektromobil, ještě stále dost lidí se začne nepříjemně ošívat. Elektromobilita není v našich končinách přijímaná zrovna s nadšením, ať už kvůli neznalosti, zbytečným předsudkům, či jen absurdním obavám, že by snad někdo v Bruselu chtěl konzervativním důchodcům brát jejich dieselové Octavie první generace. V Číně ale k elektromobilitě přistupují pragmaticky z pohledu soběstačnosti – pro Říši středu je mnohem jednodušší, levnější a výhodnější vyrábět elektřinu na svém území než dovážet ropu a zvyšovat poptávku po fosilních palivech. Zatímco u osobních automobilů počet elektromobilů roste, nyní se Čína rozhodla zaměřit se na jiný klíčový segment.
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Čína bere elektromobily vážně
Přední představitelé průmyslu v Číně se domnívají, že země je na dobré cestě k nahrazení svého vozového parku těžkých nákladních vozidel elektromobily. Pokud se to podaří, mělo by to podle nich snížit emise v tomto odvětví až o 50 %. Tyto nákladní vozy jsou pro přepravu zboží v mnoha odvětvích nepostradatelné a najezdí velké vzdálenosti, často v nepřetržitém provozu. Pokud by se podařilo tyto vozy elektrifikovat, bylo by podle odhadů možné výrazně snížit jak spotřebu ropy, tak dopad na životní prostředí.
„Jako výrobní prostředek je ekonomika klíčovým faktorem,“ uvedl Liang Linhe, předseda představenstva společnosti Sany Truck, na odborném fóru 11. dubna. Podle deníku South China Morning Post odhadl, že podstatně nižší náklady na dopravu povedou k proniknutí na trh až do takové míry, že se možná přiblíží 100 procentům, což ponechá jen malý prostor pro dieselové nákladní vozy. Pokud by to nějaká země dokázala, měla by to být právě Čína. Asijský gigant strávil roky budováním svých domácích logistických kapacit, přičemž nákladní automobily tvoří jejich významnou součást. Zároveň masivně investoval do elektromobilů a některé z největších společností, jako je BYD, již dominují globálnímu trhu s bateriemi a vozidly.
Pro čínskou ekonomiku by to znamenalo obrovský přínos, protože v současné době je silně závislá na dovozu ropy z regionů, jako je Blízký východ. Ve skutečnosti pochází jen z Perského zálivu přibližně 40 % dodávek a jakýkoli dopad na dodávky může čínské ekonomice velmi uškodit. Elektrifikace vozového parku tedy není jen otázkou nákladů, ale bude hrát klíčovou roli i v budoucí energetické nezávislosti Číny. „Vzhledem k současné globální nejistotě je obtížné předpovědět přesný podíl na trhu,“ uvedl Albert Hu, generální ředitel společnosti CiDi, která je kótována na hongkongské burze a zabývá se výrobou bezpilotních užitkových vozidel.