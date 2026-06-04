Chystá se bezplatná verze Apple Music? Uživatelům dávají naději dva tajemné řádky kódu

- Apple možná zkusí zavést bezplatnou verzi své služby pro streamování hudby
- Výzkumník Aaron Perris objevil v kódu Apple Music náznaky, podle nichž by populární služba mohla nabídnout omezené funkce zdarma
- Může jít pouze o pozůstatek slepé vývojové větve, šéf hudební divize v Applu totiž bezplatnou verzi před časem vyloučil
Apple Music platí za jednu z nejpopulárnějších alternativ ke streamovacím službám jako Spotify nebo YouTube Music. Na dvojici rivalů však co do oblíbenosti mezi posluchači spíše ztrácí, ačkoliv jako jedna z prvních mainstreamových platforem nabídla bezztrátovou kvalitu zvuku či podporu Dolby Atmos. Jedním z hlavních důvodů může být absence bezplatné verze. V případě Apple Music se zkrátka bez placení neobejdete. Alespoň zatím. Situace by se totiž mohla v blízké budoucnosti změnit.
NEW: It appears that Apple may be working on a free or lower-cost tier of Apple Music.
Strings in the latest Apple Music for Android beta mention "Can't skip any more tracks" and "Premium access required" pic.twitter.com/xGHeaDb7X3
— Aaron (@aaronp613) May 30, 2026
Apple totiž možná v tichosti pracuje na bezplatné verzi pracuje. Alespoň to tedy naznačuje nedávný objev analytika Aarona Perrise z magazínu MacRumors, který v kódu hudebního přehrávače našel několik náznaků, ze kterých lze usuzovat, že se jablečná společnost myšlenkou bezplatné verze přinejmenším zabývala.
Apple Music nic takového nepotřebuje, tvrdil nedávno její šéf
Na základě kódu, který Perris objevil, by případná bezplatná verze Apple Music umožňovala přeskočit omezený počet skladeb, poté by vás pochopitelně vyzvala k pořízení prémiové úrovně předplatného. Podle Perrise se pozůstatky kódu nacházely v beta verzi aplikace pro Android. To by mohlo znamenat, že by bezplatná verze nemusela brát ohled na operační systém.
Samozřejmě se jedná převážně o spekulace, které existenci bezplatné verze Apple Music automaticky nedokazují. Navíc je na místě připomenout, že k „nadějnému“ objevu dochází jen několik měsíců poté, co Oliver Schusser, viceprezident Apple Music a mezinárodního obsahu v Applu, prohlásil v podcastu pro agenturu Bloomberg, že hudební služba bezplatnou úroveň nepotřebuje.
Schusser argumentoval tím, že bezplatné nebo na reklamě postavené úrovně poškozují umělce a zdarma poskytované funkce znehodnocují jakoukoli službu. Z úst zástupců Applu nicméně nejsou podobná prohlášení příliš překvapivá, ostatně se tady bavíme o společnosti, která si účtovala přemrštěné částky i za čistící utěrky. Jak to s Apple Music nakonec dopadne, ale ukáže až čas.