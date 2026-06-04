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Chystá se bezplatná verze Apple Music? Uživatelům dávají naději dva tajemné řádky kódu

Marek Bartík
Marek Bartík 4. 6. 10:30
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Apple Music
  • Apple možná zkusí zavést bezplatnou verzi své služby pro streamování hudby
  • Výzkumník Aaron Perris objevil v kódu Apple Music náznaky, podle nichž by populární služba mohla nabídnout omezené funkce zdarma
  • Může jít pouze o pozůstatek slepé vývojové větve, šéf hudební divize v Applu totiž bezplatnou verzi před časem vyloučil

Apple Music platí za jednu z nejpopulárnějších alternativ ke streamovacím službám jako Spotify nebo YouTube Music. Na dvojici rivalů však co do oblíbenosti mezi posluchači spíše ztrácí, ačkoliv jako jedna z prvních mainstreamových platforem nabídla bezztrátovou kvalitu zvuku či podporu Dolby Atmos. Jedním z hlavních důvodů může být absence bezplatné verze. V případě Apple Music se zkrátka bez placení neobejdete. Alespoň zatím. Situace by se totiž mohla v blízké budoucnosti změnit.

Apple totiž možná v tichosti pracuje na bezplatné verzi pracuje. Alespoň to tedy naznačuje nedávný objev analytika Aarona Perrise z magazínu MacRumors, který v kódu hudebního přehrávače našel několik náznaků, ze kterých lze usuzovat, že se jablečná společnost myšlenkou bezplatné verze přinejmenším zabývala.

Apple Music nic takového nepotřebuje, tvrdil nedávno její šéf

Na základě kódu, který Perris objevil, by případná bezplatná verze Apple Music umožňovala přeskočit omezený počet skladeb, poté by vás pochopitelně vyzvala k pořízení prémiové úrovně předplatného. Podle Perrise se pozůstatky kódu nacházely v beta verzi aplikace pro Android. To by mohlo znamenat, že by bezplatná verze nemusela brát ohled na operační systém.



Apple Music



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Samozřejmě se jedná převážně o spekulace, které existenci bezplatné verze Apple Music automaticky nedokazují. Navíc je na místě připomenout, že k „nadějnému“ objevu dochází jen několik měsíců poté, co Oliver Schusser, viceprezident Apple Music a mezinárodního obsahu v Applu, prohlásil v podcastu pro agenturu Bloomberg, že hudební služba bezplatnou úroveň nepotřebuje.

Schusser argumentoval tím, že bezplatné nebo na reklamě postavené úrovně poškozují umělce a zdarma poskytované funkce znehodnocují jakoukoli službu. Z úst zástupců Applu nicméně nejsou podobná prohlášení příliš překvapivá, ostatně se tady bavíme o společnosti, která si účtovala přemrštěné částky i za čistící utěrky. Jak to s Apple Music nakonec dopadne, ale ukáže až čas.

 

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Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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