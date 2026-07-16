Češi odhalili recept na dlouhověkost: Elonga roste o 20 % měsíčně a chystá expanzi na americký trh

- Český startup Elonga vstoupil na vysoce konkurenční americký trh, kde se svým chytrým náramek měřícím variabilitu srdečního tepu (HRV) plánuje konkurovat gigantům jako Apple, Google nebo Whoop
- Přechod na model založený na předplatném v září 2025 nastartoval rekordní finanční růst a výrazně zvýšil dlouhodobou hodnotu (LTV) každého zákazníka
- Firma směřuje k dosažení hranice jednoho milionu dolarů v ročních opakujících se příjmech (ARR) během prvního roku od spuštění předplatného
Český startup Elonga má za sebou nejúspěšnější období od svého vzniku a spustil prodej náramků na americkém trhu. Firma mladého podnikatele Vojtěcha Hlavenky vyvíjí chytrý náramek a aplikaci, které na základě know-how spoluzakladatele a fyziologa Radima Šlachty pomocí analýzy variability srdečního tepu (HRV) vytvářejí personalizovaný návod, jak žít déle ve zdraví.
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Český startup Elonga směřuje k milníku jednoho milionu dolarů ARR během prvního roku fungování předplatného – hranici, kterou podle startupových benchmarků překonají jen zhruba čtyři procenta firem. V květnu firma i díky silnému zázemí v Česku vstoupila na americký trh a během prvních týdnů začaly český chytrý náramek využívat nižší stovky předplatitelů.
Předplatné nastartovalo rekordní růst
Za rekordním růstem stojí změna obchodního modelu. Elonga nejprve vsadila na rychlé rozšíření svého náramku mezi uživatele a doživotní přístup do aplikace nabízela zdarma. Jakmile se ukázalo, že zákazníci produkt používají dlouhodobě, přešla v září 2025 na model založený na předplatném. Díky tomu se několikanásobně zvýšila dlouhodobá hodnota každého nového zákazníka a s ní i hodnota celé firmy.
„Když jsme Elongu spouštěli, šlo nám hlavně o to dostat produkt mezi co nejvíc lidí, získat zpětnou vazbu a ověřit, že to celé dává smysl. Proto jsme k náramku dávali doživotní předplatné zdarma. Dnes jsme na českém trhu v podobně silné pozici, jakou zde mají globální značky WHOOP nebo Oura. Díky tomu jsme si mohli dovolit změnit obchodní model a soustředit se na dlouhodobou hodnotu zákazníka,“ říká spoluzakladatel Elongy Vojtěch Hlavenka.
Důležitým ukazatelem dlouhodobé hodnoty firmy je podle startupu metrika LTV (Lifetime Value), která vyjadřuje celkovou hodnotu, již zákazník společnosti přinese za dobu využívání jejích služeb. Z interních dat Elongy vyplývá, že průměrný zákazník zůstává přibližně 3,5 roku. „Právě LTV podle nás nejlépe odráží skutečnou hodnotu firmy, protože ukazuje dlouhodobou hodnotu, kterou vytváří každý nový zákazník. Jen za červen dosáhla souhrnná hodnota LTV nově získaných zákazníků více než sedmi milionů korun,“ doplňuje Vojtěch Hlavenka.
Český náramek Elonga staví na přesném optickém snímání krevního průtoku (PPG) pro ranní analýzu variability srdeční frekvence (HRV). Namísto kontinuálního denního trackingu se zaměřuje na precizní klidové měření RR intervalů (milisekundových odchylek mezi údery srdce). Tyto časové řady pak proprietární algoritmy, postavené na 30letém výzkumu fyziologa Radima Šlachty, podrobují spektrální analýze a matematickému modelování pro vyhodnocení stavu autonomního nervového systému.
Výsledkem je exaktní dekonstrukce aktivity sympatiku (stresová reakce) a parasympatiku (regenerace). Systém z naměřených dat interpretuje aktuální stav homeostázy a počítá indexy jako funkční věk organismu (Functional Age) či úroveň akumulované únavy. Pro technologické publikum tak Elonga představuje analyticky robustní nástroj, který mění surová biometrická data v praktická doporučení pro trénink a biohacking.
Expanze na americký trh
Silná jsou i další ekonomická čísla. Na každou korunu investovanou do získání zákazníka se Elonze aktuálně vrací přibližně 3,5 koruny a tento poměr se dál zlepšuje.
Rekordní výsledky zároveň představují odrazový můstek pro další růst ve Spojených státech. „Pro naši první velkou expanzi jsme si vybrali ten nejtěžší trh na světě – trh, který je pro většinu značek snem, protože na něm čelí té nejsilnější konkurenci. My ale soupeříme s americkými giganty, od Applu přes Google až po Whoop, už od prvního dne na českém trhu. Řekli jsme si proto, že není na co čekat, a rozhodli jsme se zkusit je porazit na jejich domácí půdě,“ říká Vojtěch Hlavenka o dalších ambicích Elongy.