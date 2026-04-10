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Budoucnost dopravy přijíždí do Českých Budějovic: Salon Elektromobilů 2026 nabídne testovací jízdy i odborný program

Michal Javůrek
Michal Javůrek 10. 4. 13:00
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Salón Elektromobilů ČB

České Budějovice se tenhle víkend stávají centrem moderní mobility. Od pátku 10. do neděle 12. dubna 2026 hostí NC Géčko českou roadshow elektrických a plug-in hybridních vozů – Salon Elektromobilů 2026. Návštěvníci se mohou těšit na nejnovější modely, odborný program a možnost usednout za volant vozů značek jako BMW, Mercedes-Benz či BYD. Vstup na akci je pro veřejnost zdarma.

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Testování v hlavní roli

Hlavním lákadlem jsou testovací jízdy v reálném provozu. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet horké novinky trhu, mezi které patří například BYD Sealion 7, Ford Capri, Toyota bZ4X, BMW iX1 nebo prémiový Mercedes-Benz GLB 350 s technologií EQ. Pro ty, kteří se chtějí vyhnout čekání, je spuštěna online rezervace jízd na konkrétní čas.

Salón Elektromobilů ČB

Kromě testování bude k vidění i statická výstava, kde se představí technologické špičky jako Xpeng G6 a G9, Volvo ES90 nebo Ford Mustang Mach-E. Fanoušky jednostopých vozidel potěší elektrické motorky a skútry značky VMoto.

Program plný novinek a odborných rad

Akce odstartuje v pátek 10. dubna v 10 hodin, přičemž první den návštěvníky překvapí speciální událost v podobě odhalení dosud utajovaného vozidla. Sobotní odpoledne (11. dubna) bude patřit odbornému programu na pódiu. Experti proberou témata od tipů na cestování elektromobilem přes mapu nabíjecích stanic v ČR až po představení nové platformy NearCharger pro jednoduchý nákup elektrických vozů.

Salón Elektromobilů ČB

Každý registrovaný návštěvník si navíc může na stánku NearCharger zdarma vyzvednout Příručku elektromobilisty, která srozumitelnou formou odpovídá na nejčastější dotazy začátečníků i pokročilých uživatelů.

Soutěže o víkendové zážitky

Salon Elektromobilů 2026 není jen o informacích týkajících se elektromobilů, ale i o možnosti vyhrát nějakou tu cenu. Během sobotního losování (15:30) mohou registrovaní účastníci vyhrát víkendové zápůjčky vozů Toyota Prius Plug-in Hybrid, Ford, BMW či Mercedes-Benz nebo si užít víkend v sedle motorky VMoto. Ve hře jsou také nákupní vouchery od partnera akce, kterým je NC Géčko.

Salón Elektromobilů ČB

„Naším cílem je přiblížit elektromobilitu lidem v regionech a umožnit jim vytvořit si vlastní názor na základě přímé zkušenosti. Salon Elektromobilů v Budějovicích je ideálním místem pro rodiny, technologické nadšence i firmy, které hledají úsporná řešení dopravy,“ uvádějí organizátoři.

Praktické informace pro návštěvníky:

  • Termín: 10.–12. dubna 2026 (pátek–neděle)
  • Místo: NC Géčko, České Budějovice
  • Otevírací doba: 10:00–18:00 (každý den)
  • Vstup: Zdarma (po registraci online nebo na místě)
  • Web a registrace zdarma: salonelektromobilu.nearcharger.cz

Program na pódiu (Sobota 11. 4.):

  • 14:00 – Tipy na cestování s EV
  • 14:15 – Nová elektrická auta a motorky na trhu
  • 14:45 – NearCharger: Jak na nákup elektromobilu
  • 15:15 – Infrastruktura a nabíjení v ČR
  • 15:30 – Velké losování cen

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

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Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

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