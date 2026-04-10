Budoucnost dopravy přijíždí do Českých Budějovic: Salon Elektromobilů 2026 nabídne testovací jízdy i odborný program

České Budějovice se tenhle víkend stávají centrem moderní mobility. Od pátku 10. do neděle 12. dubna 2026 hostí NC Géčko českou roadshow elektrických a plug-in hybridních vozů – Salon Elektromobilů 2026. Návštěvníci se mohou těšit na nejnovější modely, odborný program a možnost usednout za volant vozů značek jako BMW, Mercedes-Benz či BYD. Vstup na akci je pro veřejnost zdarma.
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Testování v hlavní roli
Hlavním lákadlem jsou testovací jízdy v reálném provozu. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet horké novinky trhu, mezi které patří například BYD Sealion 7, Ford Capri, Toyota bZ4X, BMW iX1 nebo prémiový Mercedes-Benz GLB 350 s technologií EQ. Pro ty, kteří se chtějí vyhnout čekání, je spuštěna online rezervace jízd na konkrétní čas.
Kromě testování bude k vidění i statická výstava, kde se představí technologické špičky jako Xpeng G6 a G9, Volvo ES90 nebo Ford Mustang Mach-E. Fanoušky jednostopých vozidel potěší elektrické motorky a skútry značky VMoto.
Program plný novinek a odborných rad
Akce odstartuje v pátek 10. dubna v 10 hodin, přičemž první den návštěvníky překvapí speciální událost v podobě odhalení dosud utajovaného vozidla. Sobotní odpoledne (11. dubna) bude patřit odbornému programu na pódiu. Experti proberou témata od tipů na cestování elektromobilem přes mapu nabíjecích stanic v ČR až po představení nové platformy NearCharger pro jednoduchý nákup elektrických vozů.
Každý registrovaný návštěvník si navíc může na stánku NearCharger zdarma vyzvednout Příručku elektromobilisty, která srozumitelnou formou odpovídá na nejčastější dotazy začátečníků i pokročilých uživatelů.
Soutěže o víkendové zážitky
Salon Elektromobilů 2026 není jen o informacích týkajících se elektromobilů, ale i o možnosti vyhrát nějakou tu cenu. Během sobotního losování (15:30) mohou registrovaní účastníci vyhrát víkendové zápůjčky vozů Toyota Prius Plug-in Hybrid, Ford, BMW či Mercedes-Benz nebo si užít víkend v sedle motorky VMoto. Ve hře jsou také nákupní vouchery od partnera akce, kterým je NC Géčko.
„Naším cílem je přiblížit elektromobilitu lidem v regionech a umožnit jim vytvořit si vlastní názor na základě přímé zkušenosti. Salon Elektromobilů v Budějovicích je ideálním místem pro rodiny, technologické nadšence i firmy, které hledají úsporná řešení dopravy,“ uvádějí organizátoři.
Praktické informace pro návštěvníky:
- Termín: 10.–12. dubna 2026 (pátek–neděle)
- Místo: NC Géčko, České Budějovice
- Otevírací doba: 10:00–18:00 (každý den)
- Vstup: Zdarma (po registraci online nebo na místě)
- Web a registrace zdarma: salonelektromobilu.nearcharger.cz
Program na pódiu (Sobota 11. 4.):
- 14:00 – Tipy na cestování s EV
- 14:15 – Nová elektrická auta a motorky na trhu
- 14:45 – NearCharger: Jak na nákup elektromobilu
- 15:15 – Infrastruktura a nabíjení v ČR
- 15:30 – Velké losování cen