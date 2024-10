Budoucí iPhony mají dostat úspornější displeje. Apple tuto technologii nyní testuje na hodinkách

Společnost Apple možná nasadí technologii displeje LTPO3 také v iPhonech

Odpovídají tomu informace z dodavatelského řetězce

Aktuálně nový typ displeje testuje na Apple Watch Series 10

Displej patří bezesporu mezi nejdůležitější komponenty každého zařízení, ostatně skrze něj k němu přistupujeme a ovládáme je. Ačkoli vývoj v tomto ohledu není tak rychlý a intenzivní, jako například v případě mobilních fotoaparátů, přesto se tu a tam dočkáme nějaké novinky. Jednou z nich je třeba nový typ displeje, který použil Apple u svých chytrých hodinek Apple Watch Series 10. Podle nejnovějších spekulací by gigant z Cupertina v budoucnu mohl tento typ panelu použít i u jiných zařízení, především u iPhonů.

Budou displeje budoucích iPhonů úspornější?

LTPO označuje TFT panel, který přidává oxid do nízkoteplotního polykrystalického křemíku (LTPS) TFT, což snižuje spotřebu energie při nízkých obnovovacích frekvencích. Apple použil název „LTPO3“ pro OLED displeje použité v nedávno uvedené řadě Apple Watch 10, aby je odlišil od displejů LTPO2, které se v současnosti používají v modelech Apple Watch Series 9 a iPhone 16 Pro, protože nahrazují pohonný TFT (tenkovrstvý tranzistor) účinnější verzí na bázi oxidu.

Tato technologie umožňuje Applu optimalizovat každý pixel tak, aby vyzařoval více světla v širších úhlech. Díky tomu je displej Apple Watch Series 10 při pohledu mimo osu až o 40 procent jasnější než obrazovka předchozího modelu. LPTO3 také umožňuje rychlejší obnovovací frekvenci, když jsou Apple Watch v režimu Always-on – konkrétně namísto obnovení jednou za minutu se může tento displej obnovit jednou za sekundu. V případě hodinek to znamená, že některé ciferníky mohou v režimu Always-on zobrazovat také sekundy.

Díky této technologii by mohly budoucí iPhony s LTPO3 zaznamenat významné zlepšení výdrže baterie a pozorovacích úhlů. Jak zdroje serveru The Elec uvádějí, společnost Samsung Display již připravuje vývoj panelů LTPO3 OLED, které by mohly být potenciálně určeny pro budoucí modely iPhonů. Očekává se však, že příští řada iPhonů 17 bude i nadále používat technologii LTPO2, přičemž se její použití rozšíří na všechny modely (nebude tak omezena pouze na modely Pro). Nasazení novějších panelů je tak spíše hudbou budoucnosti. Apple v minulosti testoval nové zobrazovací technologie právě na hodinkách Apple Watch, než je zavedl do svého nejvýdělečnějšího produktu. Například původní displeje LTPO, které debutovaly v hodinkách Apple Watch Series 4, se nakonec objevily v modelech iPhone 13 Pro o tři roky později.