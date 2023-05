Budou iPhony vypadat jako Xperie? Apple prý příští rok použije vyšší displeje

Příští iPhony se možná dočkají protáhlejších displejů

Poměr stran by mohl být podobný jako u Xperií

O tom, jak budou vypadat letošní iPhony, je rozhodnuto, v Cupertinu tak aktuálně přemýšlejí nad tím, jak bude vypadat modelová řada pro příští rok. Šéf Display Supply Chain Consultants (DSCC) Ross Young v tomto týdnu přišel s poměrně divokou spekulací, ovšem vzhledem k jeho přesným odhadům v minulosti nelze jeho předpovědi brát na lehkou váhu.

Podle Younga bude Apple zvětšovat displeje u Pro modelů, a to o desetinu palce – iPhone 16 by měl dostat 6,2″ zobrazovač, u iPhonu 16 Pro Max máme očekávat 6,8″ panel. Apple údajně zvětšení provede tak, že změní poměr stran ze současných 19,5:9 na širokoúhlejší, pravděpodobně na 20:9 nebo 20,5:9. To už je poměrně blízko k posledním generacím smartphonů od Sony, které obsahují displeje o poměru stran 21:9.

Aspect ratio will increase slightly on the iPhone 16 Pro models… — Ross Young (@DSCCRoss) May 9, 2023

Jablečné telefony by si tak mohly zachovat svoji šířku a pouze narůst do výšky. Platí to ale jen u Pro modelů, u základních iPhonů 16 a 16 Plus se pravděpodobně proporce měnit nebudou. Podle nedávno uniklé časové osy by příští generace iPhonů měla používat stejnou technologii jako letošní – u základních modelů má Apple nasadit LTPS zobrazovače s dynamickým ostrůvkem, v případě Pro modelů má nasadit panely typu LTPO.