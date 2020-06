Budeme s Xiaomi Mi Band 5 platit i v Evropě? Nové informace tomu nasvědčují

Do éteru pronikly nové snímky chytrého náramku Xiaomi Mi Band 5. Ukazují globální podporu funkce NFC, o které se spekulovalo již dříve (a tedy i možné podpory plateb), a ciferník s motivem filmové série Avengers. Nedávno se objevily informace o tom, že Xiaomi rozšiřuje podporu plateb přes NFC u Mi Bandu 4 do Ruska a není vyloučeno, že s pátou generací přibudou i další země Evropy. Více bychom měli vědět po oficiálním představení náramku. Podporované by z počátku měly být karty MasterCard.

Větší displej i podpora Alexy

Podle dostupných informací dostane zařízení do vínku displej s úhlopříčkou 1,2 palců (měl by tedy být o 0,25 palců větší než obrazovka předchůdce), senzor SpO2 pro měření hladiny kyslíku v krvi, funkci měření úrovně stresu, podporu hlasové asistentky Alexy, režim Do Not Disturb, který po omezenou dobu tlumí alarmy (například po půl hodině nebo 120 minutách), funkci vzdáleného ovládání fotoaparátu nebo pět nových cvičebních režimů.

Náramek bude oficiálně představen už 11. června a prodávat by se měl začít o týden později. Na začátku bude pravděpodobně dostupný jen v Číně, později by se měl dostat i do Evropy.