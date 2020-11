Blqck Friday pod taktovkou Sonosu: ušetřete tisíce korun za bezdrátové reproduktory

Když dojde na prémiové bezdrátové audio, dříve či později narazíte na produkty značky Sonos. Kalifornská společnost si za skoro dvě dekády v oboru získala značné renomé a nutno dodat, že oprávněně. Velké slevy známé jako Černý pátek Sonos nedrží jako někteří prodejci takřka celoročně, proto se vyplatí věnovat jeho slevám pozornost.

Ve slevách se ocitly reproduktory One SL (původně 5 490 Kč, nyní 4 190 Kč), One (původně 6 290 Kč, nyní 4 990 Kč), přenosný Move (původně 10 990 Kč, nyní 8 490 Kč), soundbar Beam (původně 12 490 Kč, nyní 9 990 Kč) a masivní basový reproduktor Sub (původně 21 990 Kč, nyní 19 490 Kč).

Pakliže vás některý reproduktor z akční nabídky zaujal, doporučujeme neváhat– slevová akce platí od 26. do 30. listopadu. Potěší také informace, že Sonos k soundbaru Arc konečně přidal podporu vícekanálového PCM (nekomprimovaný prostorový zvuk).