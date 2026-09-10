Bezpečnostní expert Anthropicu: AI by nás mohla všechny zabít

- Výzkumník Jacob Coxon opustil Anthropic a obvinil firmu i konkurenční OpenAI, že v závodě o sebezdokonalující se umělou inteligenci „hazardují s našimi životy“
- Firemní expert na bezpečnost Evan Hubinger mu dal za pravdu a riziko vyhynutí lidstva kvůli AI odhadl na víc než 10 % v příštích deseti letech
- Anthropic podle vlastních slov zatím nemá plán, jak zajistit bezpečnost umělé inteligence schopné sama sebe vylepšovat
Jacob Coxon, který poslední tři roky strávil pretrainingovým výzkumem nejprve v OpenAI a pak v Anthropicu, v úterý 8. září oznámil odchod z firmy. Jako první o tom informoval deník The Wall Street Journal, krátce nato se Coxon rozepsal na síti X. Napsal, že žádná z firem se nechová zodpovědně a že obě „se řítí přímo k sebezdokonalující se superinteligenci a hazardují s našimi životy“. Pár hodin nato mu dal za pravdu Evan Hubinger, který v Anthropicu vede tým Alignment Stress-Testing zaměřený na prověřování bezpečnostních opatření.
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Stroje, co dokážou hacknout cokoliv
Podle Coxona ti, kdo AI skutečně vyvíjejí, věří, že by je mohla do konce dekády doslova zabít. „Tohle není marketingový tah. Vedení firem i senior výzkumníci svoje výroky pro média sice zjemňují, soukromě ale mluví jinak,“ napsal na X. Podle něj žádná jiná lidská činnost nepředstavuje srovnatelné nebezpečí a brzy se prý objeví „nadlidské systémy, které dokážou hacknout cokoliv, přes noc změnit celý obor a získat reálnou moc i zdroje“.
I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below.
— Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026
Podle Coxona spočívá hlavní rozdíl mezi oběma firmami v tom, jak moc si tam riziko lidé uvědomují. V OpenAI ho prý zaměstnanci plně nepochopili, v Anthropicu ano. Firma se ale přesto řídí logikou, že pokud nepůjde vpřed sama, udělá to za ni méně opatrná konkurence, a tak v závodě pokračuje navzdory riziku. Což je ostatně nešvar všech klíčových AI firem.
Kolega dal za pravdu, plán ale chybí
Hubinger Coxonovi na X odpověděl bez váhání: „Jacob má pravdu – opravdu upřímně věříme, že by AI mohla zabít všechny lidi. Osobně to odhaduju na víc než 10 % v příštích deseti letech.“ Dodal, že se Anthropic sice snaží ze všech sil, ale plán, jak u tzv. superinteligentních systémů vyřešit alignment, tedy soulad jejich chování s lidskými hodnotami, zatím nemá a ani se k němu jasně neblíží.
To be clear, as we say in our latest Risk Report (https://t.co/9PDj8Uvoty), I think the risk from present models is low. What I am worried about is superintelligence arising from recursive self-improvement, as we have said is happening faster than we thought…
— Evan Hubinger (@EvanHub) September 9, 2026
V navazujícím příspěvku riziko trochu zmírnil. U současných modelů je podle něj nízké. Obavy mu dělá především scénář, kdy AI začne sama sebe vylepšovat bez zásahu člověka: „Rekurzivní sebezdokonalování se děje rychleji, než jsme čekali.“ Podobné varování ostatně Anthropic zveřejnil už v červnu v textu „When AI Builds Itself“. Firma v něm napsala, že plně rekurzivní sebezdokonalování by mohlo zvýšit riziko ztráty lidské kontroly nad AI systémy, a navrhla, aby si laboratoře v koordinaci s konkurencí nechaly otevřenou možnost vývoj dočasně pozastavit.
Odchody uprostřed honby za miliardami
Anthropic i OpenAI se přitom chystají na vstup na burzu a shánějí na vývoj další miliardy. Kritici v této souvislosti upozorňují, že zdůrazňování existenčního rizika se firmám hodí i obchodně. Může totiž nahrávat regulaci, ze které by nakonec profitovaly hlavně už zavedené laboratoře jako ony samy. Anthropic se k odchodu Coxona oficiálně nevyjádřil, na dotazy redakcí zatím odkazuje na Hubingerův doplňující příspěvek.
Coxon podle svých slov skončil s AI úplně. Jestli má pravdu, nebo jde o další z řady dramatických odchodů, které v poslední době provázejí americké AI laboratoře, ukáže čas – jistí si tím totiž nejsou ani firmy samotné.