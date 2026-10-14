Asus Zenbook 14 (2026) recenze: stylový, kompaktní, avšak se sebevědomou cenou

- Nový Zenbook 14 láká na nízkou hmotnost, povedenou konstrukci a OLED displej
- Využívá úsporný čtyřjádrový procesor AMD Ryzen AI 5 330, 24 GB RAM a 512GB úložiště
- Za notebook s Windows 11 Home zaplatíte 32 990 Kč s DPH
Asus i tento rok aktualizoval nabídku kompaktních notebooků o nový Zenbook 14, který chce zaujmout především nízkou hmotností, prémiovým zpracováním a dlouhou výdrží baterie. Novinka přichází hned ve třech variantách s procesory AMD, Intel a Qualcomm. V této recenzi se blíže podíváme na AMD variantu (model s označením UX3480KA), která na první pohled vypadá jako ideální společník na cesty, při bližším pohledu na hardwarovou výbavu už ale tak jednoznačně nepůsobí.
Design a konstrukce8.2/10
Hardwarová výbava7.7/10
Výdrž akumulátoru9.3/10
Konektivita8.9/10
Kvalita displeje7.9/10
Vstupní zařízení8.5/10
Klady
- velmi nízká hmotnost 1,1 kg
- výborná výdrž baterie
- pohodlná podsvícená klávesnice
- elegantní design s povrchem Ceraluminum
- dobrá konektorová výbava
- 24 GB operační paměti
Zápory
- vysoká cena vzhledem k výbavě
- slabší procesor a integrovaná grafika
- pouze 60Hz OLED displej s nízkým jasem
- prohýbající se klávesnicová základna
- předinstalovaný antivirus McAfee
Design a konstrukce
Asus si v posledních letech na designu svých prémiových notebooků zakládá a nový Zenbook 14 v tomto směru pokračuje. Minimalistické provedení bez zbytečných designových výstřelků doplňuje materiál Ceraluminum, který jsme již mohli vidět u některých předchozích modelů. Jde o speciálně upravený hliník, jehož povrch připomíná keramiku či přírodní kámen. Konkrétně je použitý na víku displeje. Nejenže je příjemný na dotyk, ale hlavně poměrně dobře eliminuje otisky prstů a šmouhy. Notebook také prošel zkouškami podle amerického vojenského standardu MIL-STD-810H.
Velkou předností je rovněž hmotnost 1,1 kilogramu, čímž se řadí mezi velmi lehké čtrnáctipalcové notebooky. S rozměry 31,1 × 21,6 × 1,7 centimetru se tak hodí ke každodennímu přenášení.
Povedený vzhled bohužel neznamená stejně kvalitní konstrukci. Už po několika minutách používání jsem si všiml poměrně výrazného prohýbání základny v oblasti klávesnice, což bych očekával spíše u podstatně levnějších notebooků. U zařízení za více než 30 tisíc korun je to zklamání, zvlášť když předchozí Zenbooky byly v tomto ohledu bezproblémové.
Klávesnice a touchpad
Samotná klávesnice si naopak zaslouží pochvalu. Používá podsvícené klávesy s poměrně velkým zdvihem 1,7 milimetru a drobným prohloubením povrchu. Nechybí ani speciální úprava, která by měla omezovat ulpívání otisků prstů. Píše se na ní velmi dobře a rychle jsem si zvykl.
Poměrně štědře dimenzovaný je také touchpad. Asus zde používá klasický mechanismus s hloubkou stisku 0,23 milimetru, nikoliv haptický touchpad, který najdeme u některých dražších modelů. Zajímavostí jsou chytrá gesta. Ta umožňují například upravovat jas displeje nebo hlasitost jednoduchým pohybem prstu podél okrajů touchpadu.
OLED displej
OLED obrazovky patří mezi tradiční přednosti Zenbooků už několik let. Novinka dostala 14palcový panel s poměrem stran 16:10. Zároveň se dostalo na stoprocentní pokrytí barevného prostoru DCI-P3. Výhody technologie OLED jsou dobře známé. Především je to dokonale černá barva, vysoký kontrast a syté podání barev.
Bohužel se ale jedná o základní OLED panel, ostatními parametry příliš neoslní. Obnovovací frekvence je pouze 60 Hz a maximální jas dosahuje 300 nitů. Rozlišení 1 920 × 1 200 pixelů je na čtrnáctipalcové úhlopříčce stále dostatečné, zvlášť při běžné práci, i když samozřejmě už i v této cenové kategorii se objevuje konkurence s vyšším rozlišením.
Maximální jas 300 nitů je pro používání uvnitř obvykle dostačující, ale v kombinaci s lesklou povrchovou úpravou může být práce venku nebo poblíž okna méně komfortní. To je docela nevýhoda pro malý a přenosný notebook.
Všechny tyto neduhy Asus řeší dokonce u notebooků stejné řady. Nejdražší varianty nového Zenbooku 14 používají OLED panel s vyšším rozlišením, vyšším jasem i 120Hz obnovovací frekvencí. Problém je v tom, že kvůli pamětím jsou mezigeneračně dražší o více než deset tisíc korun.
Kamera a reproduktory
Nad displejem se nachází Full HD webkamera s infračerveným senzorem, která podporuje přihlašování prostřednictvím rozpoznávání obličeje Windows Hello. To je praktické a funguje to velmi dobře jako alternativa ke čtečce otisků prstů nebo neustálému zadávání hesla.
O zvuk se stará dvojice reproduktorů s podporou Dolby Atmos. Reproduktory hrají dostatečně hlasitě, ale zvuk působí poměrně ploše. Chybí mu především výraznější basová složka, takže na poslech hudby bych raději zvolil sluchátka.
Výkon: Ryzen AI 5 330 má své limity
Největší otazník nad testovaným Zenbookem představuje jeho procesor. V obchodech se objevuje s AMD Ryzen AI 5 330 z generace Krackan Point, který je vyráběn 4nm technologií a kombinuje jedno výkonné jádro Zen 5 se třemi kompaktnějšími jádry Zen 5c. Celkem má tedy čtyři jádra, osm vláken a maximální takt 4,5 GHz.
Se samotným procesorem není problém, jde o variantu, která je přímo určena do levných zařízeních na běžné používání, kancelářské aplikace, prohlížení internetu, videokonference apod. Problém je v tom, že se nachází v zařízení s cenou 33 tisíc. Tohle všechno navíc zvládnou úplně hravě notebooky o 10 tisíc levnější.
Poněkud nevyváženě působí kombinace základního čtyřjádrového procesoru a 24 GB operační paměti. Vyšší kapacita RAM je samozřejmě příjemná při multitaskingu, samotný procesor však zůstává poměrně slabý a především u náročnějších aplikací může být výraznějším omezením než množství dostupné paměti. Paměť je připájená přímo k základní desce, takže ji později nelze rozšířit nebo vyměnit. Úložiště má kapacitu 512 GB a využívá rozhraní PCIe 4.0. Disk je umístěn ve slotu M.2 2280 a v případě potřeby jej lze vyměnit za větší.
|Disciplína
|Výsledek
|Geekbench 7 – Single Core
|2 291 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|7 838 bodů
|3D Mark Sky Diver
|10 698 bodů
|3D Mark Solar Bay
|2 647 bodů
|3D Mark Steel Nomad
|660 bodů
|Cinebench 2026 – Single Core
|662 bodů
|Cinebench 2026 – Single Thread
|415 bodů
|Cinebench 2026 – Muti Thread
|1 566 bodů
|PCMark10
|6 004 bodů
|PCMArk10 Extended
|5 057 bodů
|CPU-Z – Single Core
|674 bodů
|CPU-Z – Multi Thread
|3 024 bodů
Ještě výraznější omezení představuje integrovaná grafika Radeon 820M, která obsahuje pouhé dvě výpočetní jednotky architektury RDNA 3.5. Na běžné zobrazování, přehrávání multimédií a nenáročné starší hry to stačí. Není tak překvapivé, že v benchmarcích příliš nezáří.
Konektivita a systém
Přestože je Zenbook 14 velmi lehký a tenký, Asus se naštěstí nepustil do přehnaného omezování konektorů. Na notebooku najdeme dvojici USB-C. Oba konektory USB-C lze využít také k napájení a připojení externích monitorů. Nechybí ani klasické USB-A, HDMI a kombinovaný 3,5mm audio jack. Zamrzí snad jen absence čtečky paměťových karet, ale vzhledem k obecnému šetření to nepřekvapuje. Bezdrátové připojení obstarává Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.4.
Notebook se dodává s Windows 11 Home a tradiční sadou aplikací Asus. Nejdůležitější je MyASUS, prostřednictvím kterého lze upravovat režimy chlazení, nastavení baterie, barevné profily displeje nebo provádět diagnostiku zařízení.
K dispozici je také GlideX pro propojení dalších zařízení, ScreenXpert pro správu oken a StoryCube pro organizování fotografií a videí. Zároveň na vás po spuštění vyskočí předinstalovaný antivirus McAfee, který se dá naštěstí odinstalovat velmi jednoduše.
Výdrž akumulátoru a nabíjení
Kde se však dá notebook chválit, je samotná výdrž baterie. Konkrétně testovaná konfigurace s Ryzenem AI 5 330 má baterii o kapacitě 50 Wh. Kombinace úsporné architektury a OLED displeje s Full HD rozlišením a 60Hz frekvencí udělá divy.
Při běžné kancelářské práci, prohlížení internetu a přehrávání videí mi notebook vydržel přibližně 15 až 16 hodin na jedno nabití. Bez problémů tak zvládne i delší pracovní den mimo elektrickou zásuvku. Při náročnějších úlohách ale spotřeba výrazně roste a s podobnou výdrží už počítat nelze.
|Naměřená rychlost nabíjení 68W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|18 minut
|32 minut
|64 minut
|84 minut
Nabíjení probíhá přes USB-C s podporou Power Delivery. Konkrétně se podporuje až 68W adaptér. Ten si však musíte pořídit samostatně, protože se v balení nenachází.
Závěrečné hodnocení
Asus Zenbook 14 UX3480KA je kompaktní notebook, který na první pohled zaujme především tím, jak málo váží a jak dobře vypadá. Kombinace 1,1kg konstrukce, materiálu Ceraluminum a bohaté konektorové výbavy vytváří zajímavý základ pro každodenní pracovní ultrabook.
Bohužel k doporučení má nový Zenbook poměrně daleko kvůli vysoké ceně. Za 32 990 Kč dostanete pouze čtyřjádrový procesor, slabou integrovanou grafiku Radeon 820M a základní OLED panel s rozlišením 1 920 × 1 200 pixelů, obnovovací frekvencí 60 Hz a jasem 300 nitů. Nepotěší ani výraznější prohýbání základny v oblasti klávesnice nebo chybějící nabíječka. Ve srovnání s některými předchozími Zenbooky tak jde o poměrně výrazné kompromisy.
Jeho hlavním tahákem je výborná výdrž baterie, jenže si nejsem moc jistý, jestli to stačí. Pro uživatele, kteří často cestují a potřebují notebook především na kancelářskou prácí, může jít o zajímavou volbu. Jenže problém je v tom, že to samé zvládnou i mnohem levnější modely.