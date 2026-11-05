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Apple zasahuje proti AI společnicím v App Store, nově budou jen pro dospělé

Adam Homola
Adam Homola 5. 11. 6:30
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Dokument Virtuální přítelkyně na Oneplay
  • Kategorie Dating and Relationships s minimem 18+ pokryje v App Store seznamky i virtuální společníky s romantickým či sexuálním obsahem
  • Nové údaje začnou vývojáři zadávat od 16. listopadu a mají je doplnit nejpozději do 12. ledna 2027
  • Sdílení polohy může věkové hodnocení ovlivnit podle místních předpisů, v Brazílii vyžaduje stupeň A16

Apple rozšiřuje věkový dotazník, který vývojáři vyplňují u každé aplikace v obchodě App Store. Přibudou v něm otázky na sdílení polohy a na funkce pro seznamování, včetně romantických virtuálních společníků. Změna by měla zabránit tomu, aby se nezletilí dostali k aplikacím, které jim ještě nepřísluší.

Dvě nové otázky pro vývojáře

Od 16. listopadu 2026 přibudou v App Store Connect dva nové popisky obsahu: „Shared Location“ a „Dating and Relationships“. Vývojáři v nich uvedou, zda aplikace umožňuje sdílet skutečnou polohu s jinou osobou či skupinou a zda nabízí seznamování nebo navazování vztahů. Odpovědi zadají při odeslání aktualizace nebo změně dotazníku, u všech aplikací pak nejpozději do 12. ledna 2027.

Apple stupně 13+, 16+ a 18+ oznámil v červenci 2025 jako doplněk ke stávajícím 4+ a 9+. Hranici 18+ dosud spouštěl třeba hazard nebo často se opakující sexuální obsah, nahota, realistické násilí či zmínky o alkoholu, tabáku a drogách. K tomuto výčtu se nově řadí i seznamování.

Pod pravidla spadnou i chatboti

Zaujme hlavně formulace o virtuálním společníkovi, který člověka zapojuje do sexuálního nebo romantického obsahu. Apple tak do jedné škatulky řadí seznamování mezi skutečnými lidmi i romantiku s chatbotem a aplikace s takovou funkcí dostanou minimálně hodnocení 18+.

Fakt je ale ten, že většina seznamek je dnes už stejně určená dospělým. Nové hodnocení tak nejspíš primárně míří i na chatboty, které podporují sexuální či romantické rozhovory, a na simulátory virtuálních přítelkyň a přátel s možnými riziky pro duševní zdraví.

Apple se k těmto motivům ale v oznámení nehlásí a píše jen, že hodnocení má odpovídat funkcím aplikace a místním předpisům. Chatboty zmínil už v červenci 2025, kdy vývojářům připomněl, že při určování hodnocení musejí počítat se všemi funkcemi aplikace včetně AI asistentů a chatbotů.

U polohy rozhodují místní předpisy

Se sdílením polohy je to podle regionu různé. Apple uvádí, že se kvůli ní minimální věk v některých zemích nemusí změnit. V Brazílii ovšem místní předpisy vyžadují hodnocení A16 pro sdílení polohy a A18 pro seznamovací funkce.

Vývojáři, kteří si myslí, že jejich aplikace zaslouží nižší stupeň, mohou požádat o oficiální hodnocení tamní ministerstvo spravedlnosti a veřejné bezpečnosti. Apple jako příklad uvádí sdílení polohy mezi rodiči a dětmi. Evropské trhy oznámení výslovně nezmiňuje, takže nelze říct, jak se nové popisky projeví u českých aplikací.

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2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Adam Homola
Adam Homola
Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.

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