Apple WWDC: máme pro vás přehled nejočekávanějších novinek

Apple každý rok pořádá pro vývojáře konferenci WWDC (Worldwide Developers Conference). Ta letošní se kvůli pandemii koronaviru vůbec poprvé v historii odehraje pouze online a kromě vývojářů ji bude moct sledovat i široká veřejnost. Nově bude kromě tradičního sledování keynote přes web Applu dostupný i stream na YouTube. Těšit se údajně můžeme na představení nové verze operačních systémů pro iPhone, iPad, Apple Watch, počítače a notebooky. Na programu jsou i převratné novinky, které byste si neměli nechat ujít.

iOS 14 přidá funkce a možná změní název

Už tradičně si pro nás Apple zcela jistě připraví novinky pro iPhone. Dočkáme se tak iOS 14, ve kterém proběhne na poměry Applu poměrně dost změn. Jako jedna z hlavních funkcionalit bude možnost změnit vzhled hlavního menu dle svých představ. Novinkou bude také hlubší integrace rozšířené reality. Chystaná řada iPhone 12 má letos lákat na LiDar senzor, který bude sloužit právě pro AR. Stejně jako předchozí verze iOS, i ta nová se zaměří na zlepšení výkonu, stability a zmenšení energetické náročnosti pro lepší uživatelský zážitek.

Žhavou spekulací se v posledních dnech stala změna názvu z iOS na iPhoneOS. Jakkoliv zní tato informace bláznivě, dává smysl. Apple by tím sjednotil názvosloví pro své produkty – iPad má iPadOS, Apple Watch pak WatchOS atd. V každém případě by tato změna nebyla žádný výrazným zásahem do funkcí a novinek.

iPadOS, macOS 10.16 a WatchOS

Minulý rok byl významnou metou pro tablety značky Apple. Ještě více než dříve se totiž svými možnostmi a funkcemi přiblížily notebookům a Magic Keyboard naznačuje, kam chce Apple iPady směřovat. I v novém prostředí iPadOS 14 bychom se měli dočkat hlubší integrace rozšířené reality a rozšířením možností projde také podpora Apple Pencil.

Pro své stolní počítače a notebooky je připravena nová verze macOS 10.16, která by měla obsahovat pouze drobné změny v podobě vylepšené aplikace pro zprávy. WatchOS 7 přinese také pouze drobná vylepšení a dočkáme se zejména nových ciferníků a možná také sledování spánkové aktivity.

ARM hlavní hvězdou večera?

O tom, že se Apple odhodlá opustit Intel jako svého hlavního dodavatele čipsetů do počítačů, se spekuluje už delší dobu. Dnes bychom se této novinky měli konečně dočkat a Apple tak vsadí všechny karty na architekturu ARM. Na té ostatně běží všechny jeho produkty kromě počítačů. Jako první bychom se měli dočkat ARMového MacBooku Pro a 24″ iMacu.

Díky tomuto přechodu dojde k ještě lepšímu propojení ekosystému od Applu a postupem času také výkonnějších a úspornějších notebooků. Na konferenci WWDC se ale s největší pravděpodobností žádný hardware nepředstaví. Sázka na ARM ale bude výzvou především pro vývojáře. Pro ty bude zřejmě připraven nástroj, který jim k tomuto nelehkému úkolu výrazně pomůže.

Konečně nové iMacy?

Minulý rok jsme se na WWDC 2019 dočkali stolního počítače Mac Pro a mnozí doufali, že se na letošní konferenci dočkáme alespoň nějakého nového hardwaru. Světlo světa mohli spatřit noví zástupci řady iMac a poslední dobou se spekuluje o reinkarnaci bezdrátové nabíječky AirPower. Podle Jona Prossera a dalších uznávaných leakerů nás však na WWDC 2020 žádný hardwarový produkt nečeká. Naděje však umírá poslední a třeba nás Apple něčím přeci jen překvapí.

Jaké novinky dnes Apple představí? iOS 14 (iPhoneOS 14)

iPadOS 14

watchOS 7

macOS 10.16

tvOS 14

nové iMacy

MacBook a iMac s ARMem

jiné… (napište svůj tip do komentářů) Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Apple před konferencí samozřejmě žádné informace oficiálně nepotvrdil a je možné, že si pro nás gigant z Cupertina připraví „One more thing“. Velmi vítaným překvapením by bylo představení již zmíněného iMacu. Dejte nám do ankety výše nebo do komentářů vědět, na co se nejvíce těšíte, a jestli budete sledovat tento event obrovských rozměrů.