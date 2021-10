Apple Watch Series 7 recenze: v hlavní roli větší displej

Apple na své tradiční zářijové keynote v San Franciscu nepředstavil jen nový iPhone 13 (recenze), iPhone 13 Pro (recenze) a iPad Mini, ale také v pořadí již sedmou generaci svých chytrých hodinek Apple Watch. Nejvýraznější novinkou Apple Watch Series 7 je větší displej s menšími rámečky, s čímž souvisí i příchod plnohodnotné klávesnice, která však funguje pouze v angličtině.

Režim Always On je nově až o 70 procent jasnější. Displej chrání o 50 % tlustší sklíčko, což s sebou přináší výrazně větší odolnost proti prasknutí. Nechybí odolnost proti vodě s certifikací IP6X a voděodolnost WR50 pro plavání. Výdrž baterie je opět deklarována na 18 hodin, avšak nově je zde o 33 % rychlejší nabíjení.

větší displej s menšími rámečky, o 70 % jasnější Always On, odolnější sklíčko

plnohodnotná softwarová klávesnice pouze v angličtině, o 33 % rychlejší nabíjení

nové velikosti hodinek jsou 41 a 45 milimetrů, nechybí LTE varianta s eSIM

Apple Watch Series 7 jsou na českém trhu dostupné od 15. října v několika provedení pouzder a řemínků. Menší 41mm verze startuje na 10 990 Kč a větší 45mm varianta se bude prodávat od 11 790 Kč. Jaké další funkce hodinky nabízí a je větší displej důvodem pro koupi? To a mnohem více vám prozradí naše recenze Apple Watch Series 7 (45mm).

Obsah balení

Ačkoliv v prodejním balení uživatel najde jen nezbytné příslušenství, už při samotném rozbalování dostáváte pocit, že rozbalujete něco prémiového. Po otevření papírové skořápky se vám do rukou dostanou dvě podlouhlé krabičky. V té tlustší se nachází samotné hodinky, které jsou bezpečně zabaleny do papírové skořápky.

Ve větší krabičce pak dále najdete uživatelské příručky a metr dlouhý kabel s novým dokovacím pukem pro nabíjení a koncovkou USB-C na druhém konci. V tenčí krabičce se ukrývají dva řemínky ve velikosti S/M a M/L. V našem případě je pásek sportovní – antialergický fluoroelastomerový (FKM) řemínek.

Konstrukce a design: stále ta samá písnička

Konstrukce a vzhled Apple Watch Series 7 se oproti předchozí generaci prakticky nezměnil. Hodinky stále působí velmi kompaktně, a i námi testovaná větší 45mm verze se pohodlně nosí (osobně bych si uměl přestavit i větší variantu hodinek). Fyzické rozměry větší varianty jsou 45 x 38 x 10,7 mm, takže jsou příjemně tenké. Vetší velikost naštěstí neznamená ztrátu kompatibility řemínků – s Watch 7 můžete stále využít vaši aktuální kolekci.

O něco méně příznivá je hmotnost 51,5 gramů (loňský model vážil 47,1 g), avšak stále to není nic dramatického a na ruce jsem o nich prakticky nevěděl. Nám do redakce sice dorazily hodinky pouze ve větší variantě, ale pro úplnost uvedu i proporce menšího modelu; 41 x 35 x 10,7 mm a 42,3 gramů.

Krycí sklo displeje se při okrajích krásně zaobluje a přímo navazuje na hliníkový rám. Opět by se mělo jednat o stejnou slitinu hliníku, jakou Apple používá posledních několik let. K dispozici je i pouzdro z nerezové oceli.

Digitální korunka plná funkcí

Na pravé straně opět najdeme pro Apple typickou otočnou digitální korunku. Ta je našlapaná technologiemi a funkcemi. Při jejím otáčení cítíte zpětnou vazbu, která je vyvolána haptickými motorky. Je neskutečné, jak přesnou zpětnou vazbu dostáváte a díky decentnímu cvakání, které vychází z reproduktoru, máte pocit, že otáčíte mechanickou korunkou.

Po stisku korunky se v systému dostanete o krok zpět nebo do menu aplikací. Dvojím stisknutím se spustí poslední otevřená aplikace, respektive můžete přepínat mezi posledními dvěma spuštěnými aplikacemi. V korunce je také umístěn senzor, který pomáhá s měřením EKG. Na pravém boku se dále nachází mikrofon a sekundární tlačítko. Jeho zmáčknutím vyvoláte Dok spuštěných aplikací, dvojím stiskem se dostanete do nabídky platebních karet a přidržením spustíte menu pro vypnutí a tísňové volání SOS.

Výborné dílenské zpracování a pohodlné nošení

Na levém boku ještě našel své místo reproduktor s novým vzhledem. Na spodní straně, která je částečně z keramiky a skla, tradičně najdeme vystouplý a poměrně velký senzor srdečního tepu a okysličení krve. Hodinky mají také pro Apple typické uchycení řemínků. Sice se nejedná o klasické hodinkové uchycení, ale Apple má v nabídce mnoho pásku, takže si každý určitě vybere a snadno vymění.

I když jsou hodinky o něco těžší, než byste čekali, díky tenkému profilu a kompaktní konstrukci se výborně nosí. Všechny ovládací prvky jsou skvěle dostupné a pochválit musím hebkost přední strany, díky které je ovládání displeje velmi pohodlné. Doplním, že hodinky nově splňují krytí IP6X a stále jsou vhodné k plavání podle certifikace WR50, nikoliv však k potápění do větší hloubky.

Větší displej s tenčími rámečky je fantastický

Asi největší novinkou nových Apple Watch je displej. Už na první pohled je vidět ten výrazný posun od AW Series 5, 6, respektive SE. Rámečky jsou nově o 40 % menší a displej až o skoro 20 % větší v mezigeneračním srovnání. Rozhodně nejsem fanda širokých rámečků a displej až do okrajů se mi neskutečně líbí.

Panel opravdu zasahuje až do míst, kde se společně s krycím sklíčkem zakulacuje. To vypadá opravdu pěkně, a navíc se teď na obrazovku vejde až o 50 procent více textu (obsahu) oproti předchůdci. Rámečky mají nyní tloušťku 1,7 milimetru.

Jedná se o dotykový LTPO OLED panel s úhlopříčkou 1,9 palce (dříve 1,78), respektive 1,69“ (dříve 1,57) u 41mm verze. U většího displeje je rozlišení 484 x 396 pixelů (dříve 448×368) a u mešního 430 x 352 pixelů (dříve 394×324), tedy v obou případech se jedná o Retina displej s klasickou jemností 326 ppi. Maximální svítivost panelu stále činí krásných 1 000 nitů, takže je perfektně čitelný i na přímém slunci.

Pochválit musím absolutní černou, takovou černou umějí jen Apple Watch: není vidět, kde končí displej a kde začíná černý okraj – zkrátka paráda. Ochranu zobrazovače má na starosti tvrzené Ion-X sklíčko, které je až dvakrát tlustší. To sice nenabízí takovou odolnost proti poškrábání jako safír, ale z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že toho opravdu hodně přežije.

Always On displej je o 70 % jasnější

Už od 5. generace Apple Watch nabízejí funkci Always On. Ta vám umožní mít základní data neustále na obrazovce. Aby při této funkci nedocházelo k přílišnému vybíjení baterie, displej využívá technologii LPTO. Ta umožňuje dynamicky měnit obnovovací frekvenci displeje od 60 Hz po pouhý 1 Hz.

To znamená, že při funkci Always On je stále zapnutý displej, který s obnovovací frekvencí jeden Hertz zobrazuje ciferník (popřípadě údaje při zapnuté fyzické aktivitě). Nově je tento režim až o 70 % jasnější, což oceníte zejména venku. Musím říct, že displej je opravdu perfektně čitelný i na slunci a za mě se jedná o nejlepší Always On displej napříč hodinkami. Je škoda, že se stejnou funkcí ještě nepřišel iPhone.

Technologiemi našlapané hodinky

Asi není potřeba se zaobírat technickými specifikacemi, proto uvedu jen ty nezbytné. Hodinky nabízejí velmi slušnou porci prostoru pro aplikace a hudbu – interní paměť opět nabízí krásných 32 GB prostoru. K celkové rychlosti systému dopomáhá velmi výkonný hardware, proto se nic neseká a vše funguje naprosto plynule.

Ve výbavě dále najdeme Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0, NFC, systémy určování polohy (A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS) a eSIM u LTE varianty. Mezi senzory se nachází akcelerometr, gyroskop, barometr, senzor srdečního tepu tzv. třetí generace, elektrický snímač srdeční činnosti, snímač kyslíku v krvi, Always On altimetr a kompas.

Stále jednodenní výdrž, ale rychlejší nabíjení

V hodinkách se nachází nevyjímatelná Li-Ion baterie o kapacitě 309 mAh (284 mAh u 41mm verze), což je vesměs stejné jako u minulé generace. Jednou z klíčových novinek, které Apple Watch Series 7 přinášejí, je ale rychlejší nabíjení. Podle Applu je nabíjení o 33 procent rychlejší než v případě minulé generace. K takto rychlému nabíjení je nicméně potřeba využít nový dokovací „puk“, který naštěstí Apple přibaluje rovnou k hodinkám.

Pro plné nabíjecí rychlosti musíte využít adaptér od Applu, konkrétně 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W nebo 96W. Sáhnout můžete i po nabíječce třetí strany, pakliže má výkon alespoň 15 W a podporuje standard USB Power Delivery. Poté lze hodinky nabít z 0 na 80 procent za zhruba 45 minut. Přičemž 8 minut nabíjení vystačí na 8 hodin sledování spánku. Bohužel hodinky stále nelze dobíjet z jiné bezdrátové nabíječky s nabíjejícím standardem Qi, což je škoda.

Co se týče výdrže, tak zde se žádné překvapení nekoná. Apple v oficiálních materiálech píše o osmnácti hodinách na jedno nabití. V praxi je situace o něco málo lepší. Můj běžný den začíná po sedmé hodině ranní a končí kolem půlnoci. Během čtrnáctidenního testování se mi ani jednou nestalo, že bych Apple Watch večer ukládal na nabíječku zcela vybité, vždy jim zbývalo minimálně 25 procent energie.

Když se omezíte na aplikace a činnosti nevyužívající GPS a vypnete si Always On, dá se na jedno nabití přežít i plnohodnotné dva pracovní dny. Když ale vyrazíte na půldenní cyklovýlet se zapnutým měřením aktivity, tak počítejte s tím, že se večer, a možná i dřív, přihlásí o připojení k nabíječce. Ve většině případů nebudete mít s výdrží žádný problém, ale osobně si dokážu představit o něco lepší výsledky, holt je budete muset nabíjet každý večer nebo ráno.

Operační systém: nová klávesnice pouze v angličtině

Hodinky lze opět spárovat pouze se zařízeními od Applu. K jejich správě slouží aplikace Watch ve vašem iPhonu. Skrze ni lze hodinky aktualizovat, nastavovat, stahovat aplikace a měnit ciferníky. Samotné hodinky mají velmi uživatelsky přívětivé prostředí. Výchozí pozicí je ciferník, který lze upravovat přes delší stisk. Potáhnutím prstu nahoru se zobrazí nabídka s rychlým nastavením. Naopak potažením shora vám sjede roletka s notifikacemi.

V samotných hodinkách naleznete plno předinstalovaných aplikací a rovnou ze zápěstí si bez problému můžete doinstalovat další. V zásadě mi žádná aplikace nechyběla. Veškeré aplikace, které máte v iPhonu, naleznete i zde. Tlačítka v celém systému mají nový vzhled, který je uzpůsobený pro větší displej. Stejně tak jsou i nové ciferníky, které zasahují až do krajů.

Největší softwarovou novinkou a vlastně i největším zklamáním je nová plnohodnotná klávesnice. Apple Watch si celou dobu vystačili „pouze“ s diktováním pomocí hlasu, které funguje i v češtině, a to výborně. Ovšem pro někoho to může být trochu neosobní. Softwarová klávesnice by tohle měla vylepšit, ale je dostupná pouze v angličtině.

Klávesy jsou malé a vyťukávání textu tak nedává příliš smysl. Naštěstí lze psát pomocí jednoho tahu skrze funkci QuickPath, jež využívá strojové učení k predikci slov. Ovšem nevím jak vy, ale já zprávy v angličtině píšu minimálně. Takže klávesnici jsem vůbec nevyužíval, škoda, tohle si Apple za rámeček nedá. Funguje i psaní rukou, ale také pouze v angličtině.

Sportovní funkce

Apple Watch jsou také hodně zaměřeny na sportovně založené uživatele. Mají záznam pro takřka každý sport, který vás napadne, a podrobné statistiky pro profíky i začátečníky. Během cvičení se dozvídáte jen nezbytné údaje, tedy čas, tep, spálené kalorie, popřípadě zdolanou vzdálenost.

Během cvičení si můžete pohodlně přehrát i hudbu. Po dokončení aktivity se vám zobrazí všechny naměřené údaje. A v aplikaci Aktivita na iPhonu si můžete projít další podrobnosti o vašich aktivitách. Samozřejmě se nemusíte omezovat jen vestavěnými sportovními funkcemi a můžete si nainstalovat jiné (profesionálnější) nástroje.

Nechybí automatická detekce aktivity

Opomenout nelze ani funkci pro automatické rozpoznávání cvičení. Odpadají tak situace, kdy začnete s tréninkem, ale zapomenete spustit aplikaci. Jakmile hodinky rozpoznají zvýšenou aktivitu a srdeční tep, decentně vám zaklepají na ruku s dotazem, zda nechcete spustit některou z aktivit.

Kroužky Aktivity sledují vaše pokroky a pomáhají vám každý den méně sedět, víc se hýbat a nezapomínat na cvičení. Ve výzvách pak můžete poměřit síly s přáteli. Hodinky vás také po určité době nečinnosti vybídnou, abyste vstali a protáhli se, nebo se nadechly, což vám pomůže udržet si koncentraci. Dýchání se měří i při záznamu spánku.

Apple Watch disponují pokročilým měřením srdečního tepu (tzv. třetí generace). Musím říct, že senzor zaručuje kvalitní záznam srdeční frekvence, ale i okysličení krve. S tím souvisí i měření EKG, pro které je nutné se jedním prstem dotýkat korunky. Celkově je měření všech aktivit velice přesné.

Závěrečné hodnocení

Apple Watch Series 7 jsem si za dobu testování velmi oblíbil a jsou to bezesporu nejlepší chytré hodinky pro iPhone. Ovšem mezigeneračních změn není tolik. Design je hodně subjektivní, ale upřímně jsem spíš fanda kulatých hodinek s kruhovým displejem. Vzhled je zkrátka pořád stejný a nějakou tu změnu už by to chtělo. Chválím pohodlnost nošení, a to i při sportu. Trochu zamrzí absence klasického uchycení řemínků, ale kdo je na systém Apple zvyklí a už má nějaké své oblíbené pásky, nebude to brát jako mínus, ale naopak jako výhodu.

Nejvýraznější novinkou je větší displej s menšími rámečky, který je fantastický. Výborný je i režim Always On, který je skvěle čitelný i na přímém slunci. Jistě uvítáte i odolnější sklíčko nebo odolnost vůči vodě s certifikacemi IP6X a WR50. Výdrž baterie je na Apple hodinky zcela běžná, zde k žádnému posunu nedošlo a naštěstí vydrží alespoň ten jeden den. Nabíjení pomocí puku je sice pohodlné, ale zamrzí, že hodinky nelze nabít z jiné bezdrátové nabíječky. Ovšem výhodou je velice rychlé nabíjení.

Operační systém watchOS je velmi povedený a v prostředí mi nechyběl jediná funkce ani aplikace, holt tento systém patří k tomu nejlepšímu na poli chytrých hodinek. Ovšem nová softwarová klávesnice neumí češtinu, a to je velká škoda. Psaní bez nutnosti diktování by se opravdu hodilo. Apple Watch velmi dobře zaznamenají veškeré sportovní aktivity, srdeční tep, EKG a tak dále.

Cena začínající na částce 10 990 Kč za mešní variantu, respektive 11 790 Kč za 45mm verzi, je poněkud vyšší než u jiných výrobců, ale za tuto cenu dostanete jedny z nejlepších chytrých hodinek na trhu. Pro mezigenerační update zde není příliš mnoho přesvědčivých novinek, i když pravdou je, že ten větší displej a tenčí rámečky mají něco do sebe. Pokud by Apple zpřístupnil češtinu pro klávesnici, bylo by důvodů k upgradu více.