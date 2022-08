Apple Watch Pro opráší dříve spekulovaný design. Sběratelé řemínků zapláčou

Společně s odhalením chytrých telefonů iPhone 14 příští měsíc má Apple představit také chytré hodinky Apple Watch. Ty by měly přijít tradičně ve dvou velikostech, avšak doplnit by je měl i zbrusu nový model se spekulovaným označením Apple Watch Pro. O něm jsme se nyní díky japonskému webu Mac Otakara dozvěděli nové informace.

Především, velikost pouzdra by se měla zastavit na 47 milimetrech, což by z varianty „Pro“ udělalo dosud největší hodinky od Applu. Větší pouzdro by znamenalo také rozměrnější displej, jehož velikost by se měla zastavit na 1,99“. Zároveň s tím se objevila informace, že nebude zakřivený, ale plochý – o tom se dříve spekulovalo v případě Apple Watch 7, avšak tato informace se nakonec ukázala jako lichá.

Podle Marka Gurmana z Bloombergu bude verze Pro určena především pro náročné uživatele a sportovce, neboť by měla být vyrobena z titanu. Kromě toho by dle uznávaného novináře měla disponovat také podobným satelitním připojením, jakým disponuje například Garmin inReach. To by například umožnilo vyslat SOS signál i v případě, kdy nebudete mít v dosahu mobilní sítě.

Ke spekulacím se přidal také uživatel sociální sítě Weibo s přezdívkou UnclePan. Ten tvrdí, že kvůli změněnému designu bude model Pro využívat jiný typ uchycení řemínku a tím pádem nebude kompatibilní s těmi staršími. Jestli se tyto predikce naplní, se na vlastní oči přesvědčíme nejspíše už přespříští týden.