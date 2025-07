Apple Watch dostanou lepší měření spánku, dočkat bychom se měli na pozdim

Apple chystá změnu v monitorování spánku

Svým provedením se má přiblížit konkurentům

K představení by mohlo dojít už na podzim letošního roku

Apple Watch jsou užitečný pomocník pro sběr celé řady dat, která se týkají našeho pohybu či zdraví. Mezi ně patří také monitoring spánku, nicméně v rámci konkurence je tato funkce spíše chudým příbuzným. Nejenže si nejeden uživatel stěžuje na nepříliš vysokou spolehlivost měření, ale také je vcelku obtížné se v datech zorientovat, přičemž aplikace Zdraví se spánkem pracuje mnohem méně, než jak to dělá třeba Garmin, Huawei či Xiaomi. To by se alespoň částečně ale mělo změnit, alespoň podle Steva Mosera z MacRumors.

Měření spánku na Apple Watch nejspíše projde změnou

Ten totiž objevil několik „nápověd“ v rámci iOS 26, které indikují změny týkající se měření spánku. Na obrázku v kódu aplikace Zdraví jsou hodinky Apple Watch s číslem 84. Po stranách čísla jsou tři proužky, které mají stejné barvy jako některé fáze spánku, které lze pomocí hodinek Apple Watch už nyní sledovat.

Oranžová by mohla představovat dobu bdění, světlejší modrá by mohla odpovídat spánku REM a tmavší modrá by mohla být jádrový nebo hluboký spánek. Grafika hodinek je obklopena ikonami souvisejícími se spánkem, které Apple používá na různých místech systému iOS, včetně měsíce a hvězd, písmen „zzz“, postele, ikony znázorňující fáze spánku či budíku.

Samotný Apple obrázek pojmenoval „Watch Focus Score“, což naznačuje, že se možná opravdu jedná o nějaký druh skóre souvisejícího se spánkem, které budou hodinky poskytovat pro vyšší přehlednost a snadnější vyhodnocení. Z názvu Focus lze také usuzovat, že se hodinky pravděpodobně budou pokoušet na základě nasbíraných dat předpokládat, jak budete během nadcházejícího dne schopni fungovat, vzhledem k délce a kvalitě vašeho spánku.

Apple by na lepším měření a vyhodnocování spánku rozhodně měl zapracovat, neboť v současné chvíli se nejedná o dvakrát užitečnou funkci a nejen ve srovnání s konkurencí mírně zaostává. Doufejme, že vylepšené sledování spánku Apple představí co nejdříve, ideálně společně s novými chytrými hodinkami Apple Watch už na podzim letošního roku.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.