Apple vzal, Samsung dal? V krabičce Galaxy S21 prý najdete bohaté příslušenství

Samsung se chystá představit své vlajkové smartphony řady Galaxy S21 nečekaně brzy, podle posledních informací se jich dočkáme už v polovině ledna příštího roku. I když se původně spekulovalo, že Samsung po vzoru Apple ochudí balení o sluchátka a nabíječku, nakonec možná bude zákazníky lákat právě na bohaté příslušenství.

Galaxy S21 dorazí s bezdrátovými sluchátky v balení

Podle posledních zpráv Samsung skutečně z balení odstraní svá klasická kabelová sluchátka vyvinutá dceřinou firmou AKG, ovšem jejich místo zaplní sluchátky bezdrátovými. Má se jednat o nástupce sluchátek Galaxy Buds+, který se bude podle záznamů amerického patentového úřadu patrně jmenovat Galaxy Buds Beyond.

Samsung dosud přidal bezdrátová sluchátka v balení pouze k první generaci ohebného smartphonu Galaxy Fold a také k předobjednávkám některých vlajkových modelů. Přidání bezdrátových sluchátek přímo do balení by mohl být velký marketingový benefit, jímž by se Samsung vymezil vůči Apple, který balení svých posledních iPhonů ořezal na absolutní minimum.