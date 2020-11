Samsung Galaxy S21 dorazí nečekaně brzy. Známe termín odhalení i zahájení prodeje

Už delší dobu se spekuluje, že Samsung představí jarní vlajkové smartphony řady Galaxy S21 nečekaně brzy, nyní dostává tento plán konkrétnější obrysy.

Obvykle přesný informátor Jon Prosser nás ve svém posledním tweetu seznámil nejen s termínem příštího Unpacked Eventu, ale i s datem zahájení prodeje. Pokud se jeho předpověď vyplní, tak se můžeme těšit na:

Samsung tak tradičně nebude čekat na termín veletrhu MWC, jehož jarní část se v příštím roce odehraje netradičně v Šanghaji, a to mezi 23. a 25. únorem.

Jon Prosser také prozradil, že dorazí celkem tři modely – Galaxy S21, S21+ a S21 Ultra, přičemž dostupné budou v černé, bílé, šedé, stříbrné, fialové a růžové barvě. Tato informace koresponduje s nedávným tweetem Rosse Younga, který dokonce rozklíčoval, které barvy patří jakému modelu.

A little late on the colors Jon. Here they are by model… pic.twitter.com/O81EBbPriw

— Ross Young (@DSCCRoss) November 4, 2020