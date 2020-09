MWC 2021: barcelonský veletrh se posouvá na netradiční termín

Letošní ročník tradičního veletrhu Mobile World Congress byl první velkou „mobilní“ akcí, která byla kvůli pandemii nemoci COVID-19 bez náhrady zrušena; po ní následovalo zrušení dalších veletrhů, tiskových a vývojářských konferencí. Bohužel pandemii se stále nepodařilo dostat pod kontrolu, a tak visí otazník i nad příštími událostmi. Skupina GSMA, která pořádá zmíněný veletrh MWC, už má jasno.

Příští ročník barcelonského mobilního kongresu se neuskuteční na jaře, ale v létě. Akce byla původně plánovaná na březen, nový termín je 28. června – 1. července. Opačnou cestou se pak vydává veletrh MWC v Šanghaji, který se dříve konal v červnovém termínu, v příštím roce se však uskuteční mezi 23. a 25. únorem. Jarní novinky by tak mohly být představeny netradičně v Šanghaji, přičemž účast by mohla být silná zejména ze strany čínských značek, které mnohdy do Barcelony necestují.

[ANNOUNCEMENT] #GSMA today announced a rescheduling of MWC Barcelona & MWC Shanghai 2021.

Moving the Barcelona event to 28 June – 1 July 2021 allows the GSMA to contend with external circumstances related to COVID-19.

Read the latest details – https://t.co/b9lG6sn67g #MWC21 pic.twitter.com/MHGzjTghFH

— GSMA (@GSMA) September 23, 2020