Apple údajně našel výrobce pro své vlastní displeje. Bude jím velký konkurent Samsungu

Apple by si měl podle nedávné spekulace vyrábět od roku 2024 své vlastní displeje. To by se nemělo týkat pouze chytrých telefonů, ale také hodinek Apple Watch. Podle známého analytika Rosse Younga ale na celou transformaci nebude firma z Cupertina sama. Young totiž tvrdí, že si k jejich výrobě přizvala známou jihokorejskou firmu a odvěkého rivala Samsungu.

We published in our November Capex Report that LGD is building a small line for microLED backplanes for the Apple Watch. It doesn't start production till 2H'24. It is this small line that will likely assemble microLEDs from Apple for '25 launch. Apple won't do the full process.

— Ross Young (@DSCCRoss) January 13, 2023