iPhone 17 přinese zásadní novinku! Apple si bude displeje vyrábět sám

Společnost Apple se podle agentury Bloomberg rozhodla k vcelku závažnému rozhodnutí – výrazně omezí závislost na partnerech. Nejdříve v příštím roce totiž přestane odebírat displejové panely od svých partnerů a začne si vyrábět své vlastní.

V první vlně půjde zejména o displeje do hodinek, iPhonů a možná iPadů. Tyto komponenty v tuto chvíli Apple odebírá od LG a Samsungu. Ba co víc, Cupertino je extrémně důležitým klientem pro tyto firmy. Americký gigant by však svou závislost na druhých rád omezil.

BREAKING: Apple plans to start using its own displays for some mobile devices in a blow to Samsung https://t.co/LKuTwdqgqQ pic.twitter.com/wsMctyGAij

— Bloomberg (@business) January 11, 2023