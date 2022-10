Apple si hraje na Samsung. iPhone 14 v Evropě a v USA má víc rozdílů, než se zdá

iPhone 14 má až podezřele hodně funkcí, které fungují jen v Severní Americe

Jde například o satelitní komunikaci nebo funkci platebního terminálu

Nepřipomíná vám Apple tímto chováním jihokorejský Samsung?

To, že Apple některé vybrané funkce omezuje pouze na zákazníky v USA, případně v Kanadě a pár dalších velkých státech (velmi často třeba v Číně nebo Japonsku), není nic nového. S letošními novinkami v podobě iPhonů 14 to ale vypadá, že se nůžky mezi Amerikou a Evropou otevírají ještě víc. Chce snad Apple jít ve šlépějích Samsungu?

Apple jako Samsung

Světová jednička v prodejích smartphonů, korejský gigant Samsung, je vyhlášeným inovátorem. Nelze však přehlížet, že výrobce dělá rozdíly mezi trhy. Krásně to ilustruje vztah Samsungu k čipovým sadám. Sám si vyvíjí čipsety pod značkou Exynos. Ty umisťuje do telefonů, které se prodávají v Evropě, tedy i v České republice.

Nejnovější vlajkové lodě, které ale vstupují na trh v USA nebo v domovské Jižní Koreji, už disponují SoC od Qualcommu, renomovaného amerického výrobce komponent s letitou tradicí a zkušeností. A přestože letošní řada Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 má svých starostí dost, jsou to právě starší Exynosy, které trpěly přehříváním a řadou dalších problémů.

iPhone v USA lepší než v Evropě?

Apple se sice „nesnížil“ k tomu, že by nabídl americkým zákazníkům de facto lepší procesor, ale jde na to podobně. Za poslední dva roky představil řadu inovací, které ale rovnou dostaly razítko „jenom pro USA“. Jaké to jsou?

Tísňová komunikace přes satelit – v místech, kde není dobrý signál ani mobilní internet, můžete jednoduše kontaktovat záchranku nebo váš nouzový kontakt přes satelit; není pochyb o tom, že tato funkce může zachraňovat životy

– v místech, kde není dobrý signál ani mobilní internet, můžete jednoduše kontaktovat záchranku nebo váš nouzový kontakt přes satelit; není pochyb o tom, že tato funkce může zachraňovat životy 3D pohled na město – komplexní 3D model města měly původně pouze metropole Washington, D. C. a San Diego, později bylo rozšířeno na Los Angeles, New York, Filadelfii a San Francisco a některá města v Kanadě

– komplexní 3D model města měly původně pouze metropole Washington, D. C. a San Diego, později bylo rozšířeno na Los Angeles, New York, Filadelfii a San Francisco a některá města v Kanadě Občanský a řidičský průkaz v telefonu – tato funkce v aplikaci Peněženka je však dostupná jen v některých státech USA

– tato funkce v aplikaci Peněženka je však dostupná jen v některých státech USA Tap to Pay – jednoduchá funkce, jak z iPhonu udělat terminál pro příjem bezkontaktních plateb, což je velmi užitečné pro malé živnostníky; Evropa bohužel stále čeká

Na druhou stranu v některých případech platí, že iPhone z Evropy je (subjektivním pohledem) lepší než ten v USA. A to třeba v případě, když potřebujete využívat fyzickou SIM kartu. Slot na plastovou kartičku s přidruženým telefonním číslem totiž Apple u amerických iPhonů 14 odstranil a návrat se pravděpodobně neplánuje. iPhone 14 i 14 Pro určené pro USA tedy podporují pouze eSIM. Dalších podobných případů je ale bohužel minimum.

A ještě je v Americe levnější…

iPhone zakoupený a používaný v USA má tedy prokazatelně víc funkcí a inovací než ten v Evropě. A situaci ještě vyostřuje cena posledních iPhonů, která je v Evropě o 15 až 25 % vyšší než vloni, v Česku cca o 3 tisíce korun, přestože v USA zůstala do puntíku stejná. Apple je v tomto spíše nevinně – za cenový skok může spíš inflace a změna kurzu dolaru k české koruně.

Přesto, že i americkou ekonomiku sžírá inflace, není pro Američany pořízení iPhonu žádný problém. Ukazuje to analýza společnosti Picodi, která se snažila přijít na to, jak dlouho musí průměrný občan té které země pracovat, aby si na nový iPhone 14 Pro (128 GB) vydělal. Zatímco v USA vám na mobil s tamní cenou 999 dolarů stačí pracovat necelých 6 dní, Čech vydělá 33 tisíc korun, kolik stojí u nás, až za 22 dní.