Apple selhal? Falešná kryptopeněženka z App Store okradla lidi o 200 milionů

- V App Store pro macOS se takřka dva týdny nacházela falešná kryptopeněženka Ledger Live
- Ta se tvářila jako oficiální aplikace, nicméně pravá peněženka je distribuovaná pouze skrze webové stránky
- Několik desítek uživatelů kvůli tomu přišlo v přepočtu o téměř 200 milionů korun
V kryptoměnách se točí poměrně velké peníze, nicméně vzhledem k samotné jejich povaze je také mnohem jednodušší skočit na lep podvodníkům. Stačí jen chvilka nepozornosti, jeden špatný krok a vaše těžce vydělané peníze mohou beze stopy zmizet v kapsách zločinců. Falešná aplikace pro Mac, která byla navržena tak, aby působila legitimním dojmem, proklouzla přes tým Applu zodpovědný za schvalování aplikací a uživatele tak přišla o 9,5 milionu dolarů v kryptoměně, tedy v přepočtu takřka 200 milionů korun.
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Falešná kryptopeněženka připravila uživatele o stovky milionů
Podle serveru CoinDesk podvodná verze aplikace kryptoměnové peněženky Ledger Live pro macOS přiměla uživatele, aby jí poskytli přístup ke svým kryptoměnovým peněženkám. Mezi 7. a 13. dubnem se touto falešnou aplikací stalo obětí více než 50 lidí. Ledger má oficiální aplikaci pro Mac, ale ta je distribuována přes webové stránky Ledgeru, nikoli přes Mac App Store. Skutečná aplikace nepožaduje po uživatelích zadání seed frází, jak to dělala falešná aplikace, a ani jiné legitimní kryptoměnové aplikace to nedělají.
Ukradené peníze byly směrovány přes kryptoměnovou burzu KuCoin a hackeři využili mixovací službu známou jako AudiA6, která si účtuje vysoké poplatky za praní kryptoměn. Tři z obětí přišly o sedmimístné sumy, což je neobvykle vysoká částka, o kterou lze přijít v podvodu s falešnou aplikací. ZachXBT, který podvod vyšetřoval a sdílel informace na Telegramu, naznačil, že Apple by v budoucnu mohl čelit hromadné žalobě kvůli výši odcizených peněz.
Apple na celou situaci promptně zareagoval a falešnou aplikaci Ledger Live z Mac App Store ihned odstranil, k dispozici však byla přibližně dva týdny. Není známo, jak prošla poměrně náročným a přísným schvalovacím procesem cupertinského giganta, přičemž ten se k celé záležitosti prozatím oficiálně nevyjádřil.