Apple příští rok zůstane u modemů od Qualcommu. Kdy přesedlá na vlastní?

Ještě přes třemi lety probíhala mezi Applem a Qualcommem ostrá soudní bitva, kterou nakonec nepřímo urovnal Intel, přesněji řečeno jeho neschopnost dodávat do Cupertina vlastní 5G modemy. V tu chvíli jablečná společnost najednou neměla na výběr – aby mohla iPhonům dopřát 5G konektivitu, musela spor urovnat. Zároveň však celou modemovou divizi Intelu koupila, aby na jejích základech začala vyvíjet vlastní řešení. Toho jsme se však zatím nedočkali a zdá se, že příští rok to také nebude.

Podle obvykle přesného informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg budou i příští generace iPhonů spoléhat na Qualcomm, tedy minimálně v drtivé většině případů. Ještě donedávna se přitom spekulovalo, že podíl „cizích“ modemů v iPhonech by měl postupně klesat – sám Qualcomm na konci loňského roku odhadoval, že v roce 2023 bude jeho podíl na 5G čipech v iPhonech pouze 20 procent. Nyní už víme, že toto číslo bude výrazně vyšší – v komentáři svých posledních finančních výsledků americká firma prozradila, že si v dodávkách pro Apple zachová svoji současnou pozici.

Cupertino by pochopitelně rádo nasadilo vlastní řešení co nejdříve, aby bylo méně závislé na svých dodavatelích, ale vývoj vlastního modemu pravděpodobně nejde podle představ. Podle červnových informací analytika Ming-Chi Kua se prý Apple potýká s velkými problémy, které uvedení vlastního čipu oddálí. Dočkáme se v roce 2025? To v tuto chvíli pravděpodobně neví ani Tim Cook.