Vývoj jablečného 5G modemu prý dostává trhliny. První iPhone jej dostane až v roce 2024

Není to tak dávno, co spolu společnosti Apple a Qualcomm vedly vleklé soudní spory, ale nakonec vyhrál byznys – Apple zoufale potřeboval získat přístup k 5G modemům, který jeho tehdejší partner Intel nedokázal zabezpečit. Ba co víc, Intel nakonec svoji modemovou divizi uzavřel, její zbytky odprodal Applu, a ten se s jejich pomocí snaží vyvíjet 5G čipy vlastní cestou. Bohužel údajně zatím neúspěšně.

[Company Update] Qualcomm (QCOM.O)

My latest survey indicates that Apple's own iPhone 5G modem chip development may have failed, so Qualcomm will remain exclusive supplier for 5G chips of 2H23 new iPhones, with a 100% supply share (vs. company's previous estimate of 20%).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 28, 2022