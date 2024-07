Apple otevře v Číně novou laboratoř, cílem je zvýšit kvalitu jeho produktů

Společnost Apple se chystá otevřít svou nově zřízenou laboratoř pro aplikovaný výzkum v čínském Šen-čenu. Bude se soustředit na testování spolehlivosti a kvality, stejně jako analýzu materiálů pro chystané iPhony, iPady a náhlavní soupravy Apple Vision Pro. S odvoláním na Cailian Press to uvádí Shenzhen Daily na platformě X, dříve známé jako Twitter.

Očekává se, že nová laboratoř v Šen-čenu posílí výzkumné kapacity společnosti Apple a zaměří se na testování nových materiálů a výrobních postupů, které zajistí, aby výše zmíněné produkty jablečné firmy vydržely extrémní podmínky od intenzivní fyzické aktivity až po vysoké teploty, které se bohužel poslední dobou stávají standardem.

According to Cailian Press, #Apple's newly established applied #research #laboratory in #Shenzhen is set to open. The lab will focus on reliability, quality, and materials analysis testing for products such as the #iPhone, #iPad, and #AppleVisionPro. It is reported that Apple has… pic.twitter.com/vke8ZPvj2B

