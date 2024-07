Apple rozhodl: iPhone 18 dostane fotoaparát od největšího rivala

Gigant z Cupertina se chystá spojit se Samsungem

Jihokorejská společnost má Applu od roku 2026 dodávat fotočipy pro jeho iPhony

Se zprávou přišel známý analytik Ming-Chi Kuo, který mívá poměrně přesné informace

Fotoaparáty patří v rámci chytrých telefonů mezi ty nejdůležitější komponenty. O jejich významu svědčí například fakt, že právě fotoaparáty ve smartphonech zcela vytlačily segment kompaktních fotoaparátů, který v minulosti patřil mezi velmi oblíbené. Není proto divu, že takřka všechny společnosti zaměřují svou pozornost na vývoj co možná nejlepších fotoaparátů, kterými se snaží trumfnout konkurenci. Mezi nejlepší v tomto ohledu patří bezesporu Apple, jenž rovněž dělá vše pro to, aby svým zákazníkům nabídnul to nejlepší, i kdyby to mělo znamenat, že se spojí se svým největším rivalem.

Samsung dodá Applu fotočipy pro iPhone 18

Až doposud totiž do iPhonů dodával fotočipy, tedy jednu z nejdůležitějších součástek pro fotoaparáty, japonský gigant Sony. Podle známého analytika Ming-Chi Kua je ale toto dlouholeté partnerství zpečetěno. Uznávaný analytik totiž tvrdí, že Apple se u svých budoucích iPhonů, které se na trh dostanou až v roce 2026, rozhodl využívat fotočipy svého velkého konkurenta, jihokorejské společnosti Samsung. V krátké zprávě zveřejněné na sociální síti X (dříve Twitter) Kuo uvedl, že Samsung již ve svých řadách vytvořila speciální tým, který pracuje na komponentách fotoaparátu s cílem dodávat je právě Applu.

iPhone bude mít nový 1/2,6palcový 48MPx širokoúhlý obrazový snímač CMOS (CIS) od Samsungu již v roce 2026. Pokud se plán společnosti na rok 2026 nezmění, mohl by Apple ve fotoaparátech řady iPhone 18 a následujících používat obrazové snímače vyrobené korejským gigantem. Apple již několik let odebírá CIS pro své iPhony výhradně od Sony. Nedávný vývoj však naznačuje strategický odklon od japonského dodavatele kvůli obavám o spolehlivost a potřebě Applu integrovat do jeho systému fotoaparátů nové technologie. Právě Samsung platí v tomto odvětví za progresivního výrobce, tudíž se toto partnerství může oběma stranám královsky vyplatit.