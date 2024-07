Apple usilovně pracuje na ohebném iPhone. Designem má připomínat Flip od Samsungu

Nejnovější spekulace neznačují, že první ohebný iPhone bude mít véčkovou konstrukci

Apple již údajně kontaktoval dodavatele komponentů z Asie

Představení se máme dočkat nejdříve v roce 2026

Skládačka od Applu je téma, které se vždy na chvíli tu a tam objeví společně s nějakou spekulací a záhy zase zmizí. Stále relativně mladý trh s ohebnými smartphony by příchod giganta z Cupertina potřeboval jako sůl, nicméně ten se nikam nehrne a trpělivě vyčkává. Přesto se o skládačce od Applu spekuluje dost často na to, aby na každém šprochu bylo pravdy trochu. Tentokrát se svou trochou do mlýna přispěl server The Information, který se podělil o zajímavé informace, jenž se mají týkat právě ohebného telefonu s nakousnutým jablkem ve znaku.

Bude první skládačka od Applu véčko?

Zpráva tvrdí, že Apple experimentuje s véčkovým designem, který nejvíce proslavila řada Galaxy Z Filp od Samsungu. The Information píše, že Apple již kontaktoval možné dodavatele z Asie, kteří by mu pro jeho ohebné véčko mohli dodávat potřebné komponenty. Zvěsti o skládacím iPhonu kolují již mnoho let, avšak server tvrdí, že se Apple konečně odhodlal pokračovat v projektu vlastní skládačky. Zařízení údajně dostalo uvnitř společnosti Apple kódové označení V68, což by mohlo naznačovat, že práce na něm pomalu nabírají na obrátkách.

Společnost Apple se údajně snažila dosáhnout svého cíle, kterým je odstranění viditelného záhybu v oblasti, kde by se obrazovka iPhonu sklápěla. Jak se zdá, Apple evidentně přišel na možnost, jak neestetický ohyb eliminovat. Existuje ale také varianta, že se Apple v průběhu rozhodne skládací iPhone nakonec neuvádět na trh, pokud by zařízení nesplňovalo vysoké standardy kvality, kterými je Apple proslulý.

I kdyby tyto spekulace byly pravdivé, je potřeba je brát se značnou rezervou. Jak i sám server The Information tvrdí, nejdřívější datum, kdy bychom se mohli ohebného iPhonu dočkat, je začátek roku 2026, přičemž předchozí spekulace v některých případech hovořily i o pozdějších datech. Ačkoli fanouškům skládaček dává tato informace naději, že se v Cupertinu skutečně něco děje, přehnaný optimismus stále není na místě.