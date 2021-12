Apple opět předvede svoji kuráž. Z iPhonů zmizí jedna stěžejní komponenta

Od zahájení prodeje poslední generace iPhonů uplynuly teprve 3 měsíce, už se ale hlasitě šuká o generaci příští. Letos jsme se dočkali pouze mírné evoluce, u příštích modelů se ale Apple zřejmě pořádně odváže. Podle informací serveru MacRumors by mohla jablečné telefony opustit jedna stěžejní komponenta.

iPhony 14 bez slotu na SIM kartu?

Tou chybějící komponentou by měl být slot na klasickou fyzickou SIM kartu, kterou má bez náhrady nahradit standard eSIM. iPhony z posledních let podporují obě technologie (dokonce je lze používat současně v režimu dual SIM), ovšem u příští generace bychom se mohli dočkat modelů spoléhajících se pouze na virtuální SIM.

Američtí operátoři se na tento přechod začnou připravovat ještě u současné generace; od druhého kvartálu letošního roku údajně nebudou k nově zakoupeným iPhonům přidávat fyzickou nano SIM, ale pouze návod, jak se přímo v telefonu po prvním startu přihlásit ke svému (nebo novému) tarifu. Poslední generace iPhonů umí pracovat s profily eSIM, kdy lze do telefonu nahrát více mobilních tarifů a podle potřeby mezi nimi přepínat; tím se zjednodušuje například cestování mezi zeměmi.

Odstranění slotu na SIM kartu by mělo v iPhonech jednak uvolnit místo pro další komponenty (například pro větší akumulátor), zároveň by telefon přišel o problémovou součást, kudy by dovnitř mohly pronikat nečistoty či voda. iPhony bez slotu na SIM by tak mohly být ještě odolnější.

Je vysoce pravděpodobné, že iPhony bez slotu na nanoSIM budou zpočátku v prodeji pouze ve vybraných zemích, zatímco ve zbytku světa bude Apple prodávat iPhony se slote. S úplným přechodem na standard eSIM počítáme spíše až u generace iPhone 15.

120 Hz pro všechny

iPhony příštího roku by nicméně měly přinést spoustu jiných změn. Spekuluje se o navýšení rozlišení hlavního fotoaparátu na 48 megapixelů a také o nasazení 120Hz LPTO zobrazovačů u celé modelové řady. Ta rovněž dozná významné změny; v nabídce již neuvidíme iPhone 14 mini, tento model vystřídá větší iPhone 14 Max.

Základní modely iPhone 14 a 14 Max mají dostat zobrazovače se současným výřezem pro TrueDepth kameru, u vrcholových modelů s přídomkem Pro Apple přesedlá na otvor v displeji. V něm bude umístěna pouze základní selfie kamerka, zatímco doprovodné komponenty technologie Face ID budou schované přímo pod zobrazovačem. O výrobu displejů se mají podělit společnosti Samsung, LG a BOE.