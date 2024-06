Apple oficiálně slibuje zákazníkům: pět let softwarové podpory je minimum

Apple se oficiálně vyjádřil k délce podpory pro řadu iPhone 15

Může za to nový zákon Velké Británie, které definování minimální doby podpory vyžaduje

Ačkoli Apple slíbil pětiletou podporu, není vyloučeno, že bude svá zařízení podporovat déle

Aktualizace jsou jedním z kritérií při výběru chytrého telefonu a řada zákazníků by si nekoupila zařízení, které nemá příslib pravidelných updatů. V tomto ohledu dlouhodobě dominoval Apple, který je pro své aktualizace pověstný, byť konkurence v podobě Samsungu mu výrazně šlape na paty. Až doposud nicméně byl tento závazek spíše neformální – společnost Apple ovšem nyní slíbila poskytovat minimálně pět let aktualizace bezpečnostního softwaru pro iPhone od data uvedení zařízení na trh, a to kvůli novému zákonnému požadavku ve Spojeném království.

Podpora pro řadu iPhone 15 je minimálně pět let

Začátkem letošního roku zavedla Velká Británie nové předpisy o bezpečnosti produktů a telekomunikační infrastruktury (PSTI), které nutí společnosti, které v zemi prodávají produkty s možností připojení k internetu, splňovat určité bezpečnostní požadavky.

Jedním z požadavků PSTI je, aby společnosti definovaly období podpory neboli minimální dobu, po kterou budou po prodeji poskytovány bezpečnostní aktualizace. Bezpečnostní aktualizace je v nařízení definována jako „aktualizace softwaru, která chrání nebo zvyšuje bezpečnost výrobku, včetně aktualizace, která řeší bezpečnostní problémy, jež byly zjištěny výrobcem nebo mu byly nahlášeny.“ Apple v souladu s nařízením předložil veřejnou žádost o regulaci pro iPhone 15 Pro Max. Z podání PSTI vyplývá, že definovaná doba podpory zařízení je minimálně pět let od data první dodávky. Jako datum první dodávky je uvedeno 22. září 2023, což je datum, kdy byla řada iPhone 15 uvedena na trh.

Na rozdíl od společností Samsung a Google se Apple obvykle nevyjadřuje k podpoře staršího softwaru pro zařízení iPhone, takže pro uživatele starších zařízení Apple by mělo být pětileté minimum dobrou zprávou. Jak však uvádí Android Authority, Samsung i Google zaručují pro svá zařízení sedm let bezpečnostních aktualizací i aktualizací operačního systému Android, což je o dva roky déle, než garantuje společnost Apple. Gigant z Cupertina nicméně obvykle poskytuje starším zařízením nejnovější bezpečnostní aktualizace déle, než je uvedená pětiletá lhůta.

Například teprve letos v březnu Apple posunul bezpečnostní aktualizaci pro modely iPhone 6s, které byly uvedeny na trh v září 2015, tedy před devíti lety. Ačkoli se tedy Apple zavázal k minimálně pěti letům podpory, není vyloučeno, že bude pokračovat ve své dosavadní praxi a bude starší hardware podporovat mnohem déle.